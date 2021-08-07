.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!

كبسولات قهوة (تعبيرية)
كبسولات قهوة (تعبيرية)

احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يقوم العديد منّا بإعداد فنجان القهوة الصباحي باستخدام آلة صنع القهوة ذات الكوب الواحد باستخدام الكبسولات، وذلك لسرعتها وسهولة استخدامها، إلا أن ذلك قد يكون له عواقب محتملة على صحتك.

علميًا... احتساء القهوة يقلل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض صحة علميًا... احتساء القهوة يقلل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض

فقد كشف فريق من باحثي التغذية في جامعة كونيتيكت أن القهوة المخمرة في كبسولا بلاستيكية قد تحتوي على مواد كيميائية "استروجين" انتقلت من البلاستيك، وفق ما نشرت مجلة Current Research in Toxicology.

وأوضحت الباحثة الرئيسية Ock Chun أن هذه المواد الكيميائية الإستروجينية التي يمكن أن تحاكي الإستروجين، غالباً ما توجد في كبسولات القهوة البلاستيكية، وقد تؤدي إلى تعطيل تنظيم الغدد الصماء (الهرمون) في الجسم، وفق ما نقل موقع Eat this Not That.

كبسولات قهوة (آيستوك)
كبسولات قهوة (آيستوك)

تعطيل الغدد الصماء

كذلك، بيّنت أن ذلك يحدث نتيجة عملية التخمير عند إضافة درجة حرارة عالية وضغط الكبسولة البلاستيكية لاستخراج القهوة اللذيذة بسرعة.

وأضافت أن تلك العوامل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تلوث المواد الكيميائية بمسحوق القهوة بالداخل.

آلة قهوة (آيستوك)
آلة قهوة (آيستوك)

ناقوس الخطر لم يحن بعد

في موازاة ذلك، اقترحت شون أن الوقت لم يحن بعد لدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن عمل الباحثين لا يزال مستمراً.

وقالت: "نحن نتعرض لهذه المواد الكيميائية من كل مكان هذه الأيام"، مشيرةً إلى أن الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة وحتى الورق الذي تُطبع عليه إيصالات البقالة تعتبر مصادر أخرى لمواد كيميائية إستروجينية مماثلة.

وأضافت أن الباحثين اعتبروا هذه الدراسة جديرة بالتحقيق لأن "شرب القهوة سلوك معتاد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مروع.. رصاصة تخترق رأس امرأة وسط الزحام فيديو مروع.. رصاصة تخترق رأس امرأة وسط الزحام
كنز دفين بحوزة أميركا عن مختبر ووهان.. قد يكشف قريبا كنز دفين بحوزة أميركا عن مختبر ووهان.. قد يكشف قريبا
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد