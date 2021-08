لن تصدق مفعولها.. 5 أطعمة تساعد على إبطاء الشيخوخة!

أفادت دراسة حديثة بأن هناك عنصراً معيناً يمكن أن يكون مفتاحاً في نظامنا الغذائي يعمل داخل القناة الهضمية يساعد على تعزيز وظائف أعضاء الجسم على المدى الطويل وبالتالي مكافحة الالتهابات وإبطاء الشيخوخة.

فقد كشف باحثون من كلية الطب في جورجيا بجامعة أوغوستا أن هناك عدداً من الأغذية تحتوي على مادة "التربتوفان" الكيميائية والتي لها تأثيرات قوية على جسم الإنسان.

وأوضحت الدراسة أن "التربتوفان" ينتج مستقبلات تؤثر على وظائف كل عضو في الجسم، مشيرة إلى أنها مفيدة لطول العمر بشكل عام.

في غضون ذلك، أدرج موقع "Eat this Not That" أبرز الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة الكيميائية.

أولاً : الحليب

وذكرت تقارير لموقع WebMD الطبي أن حليب البقر الكامل هو مصدر لمستويات عالية من التربتوفان، كذلك المصادر البديلة مثل منتجات الألبان الأخرى، كالزبادي قليل السكر.

ثانياً : الدجاج والخضراوات الورقية

إلى ذلك، يعتبر الدجاج والخضراوات الورقية، مثل الجرجير، من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، وفقاً Physicians Committee for Responsible Medicine.

كما، يقترح WebMD أن دجاج اللحم الداكن يحتوي على كمية من التربتوفان أكثر بقليل من اللحوم الخفيفة، لكن العكس هو الصحيح بالنسبة للديك الرومي.

ثالثاً : البيض

في موازاة ذلك، يمكن أن يساعد البيض في تعزيز مستويات التربتوفان في الجسم، لكنك تحتاج إلى صفار البيض للحصول على أفضل كمية منه، وفقاً لموقع Healthline الطبي.

كذلك، يدعم البيض مناعة الجسم من خلال توفير كمية كبيرة من فيتامين د.

رابعاً : البذور والمكسرات

ومن الأغذية التي التي تحتوي على التربتوفان، بذور اليقطين وبذور عباد الشمس والفول السوداني إذ تعتبر مصادر نباتية لهذه المادة الكيميائية.

خامساً : الشوفان

وأخيراً، الشوفان المطبوخ حيث يقدم حوالي 150 ملليغرام من التربتوفان. وهو حوالي خمس ما نحصل عليه من الحليب وحوالي ثلث ما يقدمه الديك الرومي.