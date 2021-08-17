بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية

يمكن أن يساعد الاعتماد على المكونات الطبيعية والمفيدة المتوافرة في زيت الحبة السوداء أو حبة البركة في تعزيز المناعة وتحسين أدائها، بحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" Only My Health.

يحمي جهاز المناعة جسم الإنسان ضد الفيروسات والميكروبات وغيرها من الاعتداءات الخارجية، من خلال شبكة معقدة من الخلايا والبروتينات التي توفر مزيجًا من القدرات الهجومية القوية جنبًا إلى جنب مع آليات دفاعية القوية. ويحتاج جهاز المناعة للعمل وتعزيزه بشكل طبيعي حتى يبقى جسم الإنسان بصحة جيدة على الرغم من الظروف البيئية السيئة في العصر الحالي. يعتبر زيت الحبة السوداء (المعروف أيضًا باسم زيت حبة البركة) أحد أفضل المكونات النباتية في تعزيز المناعة بشكل طبيعي. يقدم زيت حبة البركة مجموعة من الفوائد الغذائية إلى جانب استخداماته العديدة للحفاظ على البشرة والشعر، حيث يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية، مثل الأوليك واللينوليك والبالمتيك والميريستيك، التي تتميز بمستوياتها العالية من النيجيلون والثيموكينون والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والجزيئات النشطة الأخرى.

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تقوية المناعة

تقول خبيرة التغذية تانايا سارما أن زيت الحبة السوداء يساعد في تعزيز المناعة للأسباب الأتية:

• له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

• غني بالثيموكينون TQ والثيموهيدروكينون THQ والأحماض الدهنية الأساسية ويساعد على محاربة الجذور الحرة.

• له خصائص تعديل مناعية هائلة كما أنه يعزز إنتاج الخلايا الطبيعية القاتلة للفيروسات والميكروبات NK.

فوائد صحية

وتشمل بعض الفوائد الأخرى لزيت الحبة السوداء ما يلي:

• يساعد في تخفيف مشاكل المعدة، حيث يعالج عسر الهضم والغازات. ويساعد في علاج الإمساك ومن المعروف أنه فعال في الوقاية من المراحل المبكرة من سرطان القولون.

• يمكن أن يساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم لأن أحماضه الدهنية تقلل كمية الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يمكن أن يساعد أيضا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

• يسهم في فقدان الوزن والوقاية من الإصابة من السمنة لأنه يحفز نظام التمثيل الغذائي ولا يسمح للدهون بالاستقرار في الجسم.

• يقي من الإصابة بالسرطان نظرًا لأن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحبة السوداء يمكن أن تساعد في منع تكوين الأورام السرطانية، وذلك لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في النظام وهذه الجذور الحرة هي التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

• يمكن أن يمنع الالتهابات البكتيرية إذ يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد الجسم على محاربة أي عدوى بكتيرية.

• يمكن أن يمنح وقاية من الإصابة بداء السكري، لأن زيت الحبة السوداء يعزز وظيفة البنكرياس ويحل محل خلايا بيتا في الجسم. يقطع هذان العاملان شوطًا طويلاً في الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2.

• يساعد في تقليل التهاب المفاصل، لأنه يحتوي على العديد من الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، ويؤدي دهانه موضعيًا على الأطراف إلى تخفيف الألم.