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لعمر أطول.. تجنب الإفراط في الطعام وهذه العادة الشهيرة!

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الإفراط في الطعام من العادات الضارة بالصحة

لعمر أطول.. تجنب الإفراط في الطعام وهذه العادة الشهيرة!

دبي - العربية.نت

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يعتبر تجنب السلوكيات الضارة من أهم أسباب المحافظة على الصحة، وبالتالي لربما إطالة العمر، فقد كشفت دراسة جديدة أن الشخص يمكن أن يضيف 7 أعوام إلى عمره عن طريق التخلي عن 3 عادات سيئة للصحة، وهذه العادات هي: التدخين، والإفراط في تناول الطعام، وأيضاً شرب الكحول.

وقام الباحثون الأميركيون بإجراء دراسة طويلة الأجل على أكثر من 14 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاماً خلال الفترة ما بين 1998 و2012. ونُشرت الدراسة الجديدة في "مجلة الشؤون الصحية".

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كما صنف الباحثون المشاركين في نهاية الدراسة إلى مجموعتين: مجموعة وصفوها بأنها خالية من المعوقات، حيث أبلغ المنتمون إليها عن عدم وجود مشكلات أو قيود في ممارستهم أنشطة الحياة اليومية (مثل المشي وارتداء الملابس والاستحمام والنزول من السرير وتناول الطعام)، ومجموعة أخرى أبلغ المنتمون إليها عدم استطاعتهم القيام بنشاط أو أكثر من هذه الأنشطة، وفقاً لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

هذا وقارن فريق الدراسة، التابع لجامعة ميشيغان، البيانات الخاصة بأوزان الأشخاص ومعدلات شربهم الكحول والسجائر بمستوى أدائهم الأنشطة اليومية.

ووجد الباحثون أن غير المدخنين الذين لم يكونوا بدناء عاشوا أطول بما بين 4 و5 سنوات؛ مقارنة بالمدخنين من أصحاب الأوزان الثقيلة.

كذلك، أشارت نتائج الدراسة كذلك إلى أن الأفراد الذين تجنبوا شرب الكحول جنباً إلى جنب مع تجنبهم تدخين السجائر والإفراط في تناول الطعام، عاشوا 7 سنوات أطول، وكانت هذه السنوات "خالية من أي إعاقة في ممارسة المهام والأنشطة اليومية".

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