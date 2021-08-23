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هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة

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الكرش دهون البطن
تعبيرية

هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة

سحب النشويات أو التقليل من تناولها يعد من الأمور الجيدة لصحتك

العربية.نت

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الخبز والمكرونة والأرز من النشويات التي يعشقها الكثيرون، فهي رخيصة الثمن، وطعمها لذيذ، ونجد أن العديد من الأشخاص خلال يوم العمل يلجأون لتناول مثل هذا النوع من الأطعمة، مما يعرضهم لزيادة الوزن والعديد من المشاكل الصحية، خاصة إذا استمر ذلك بصفة يومية.

ولذا عند التفكير في هذا الأمر، يجب عليك أن تدرك ماذا يحدث في جسمك عند التوقف عن تناول النشويات؟

فقرار سحب النشويات أو التقليل من تناول تلك الأطعمة يعد من الأمور الجيدة لصحتك، بحسب ما يكرره دائماً خبراء التغذية.

مخبوزات
  • مخبوزات
  • المكرونة
  • الأرز
3 صور
مخبوزات
مخبوزات
المكرونة
المكرونة
الأرز
الأرز

فالتوقف عن تناول الخبز والمكرونة والأرز يعد من الحيل الغذائية الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، ونجد أن العديد من الأشخاص يقومون باتباع هذا الأمر للحفاظ علي أوزنهم، حيث إن ذلك يقلل نسبة السعرات الحرارية المتناولة في كل وجبة.

ولكن بعد التوقف بفترة قليلة عن تناول النشويات، ينزل الوزن بشكل ملحوظ، ونجد أن بعض الأشخاص يحصلون على تحسن كبير في الصحة العامة، فيقل الشعور بالانتفاخ الذي يصيب البعض في البطن، وأيضا تزداد فرص التركيز ونشاط المخ والجسم بشكل ملحوظ.

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وبحسب خبراء التغذية، فإن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول الخبز والمكرونة والأرز، يرتفع لديهم الشعور بالطاقة والحيوية، والقدرة على الحركة بشكل أفضل نتيجة نزول الوزن وأيضا تناول الأطعمة الصحية.

وينصح خبراء التغذية باللجوء للبدائل الصحية للأرز والمكرونة والخبز، حيث يمكن تناول السلطة الخضراء، والبروتين الحيواني والنباتي مثل الفول والعدس والحمص، وأيضا اللحوم الحمراء، والبيضاء كالدجاج، والأسماك، وكذلك يمكن تناول الفواكه الغنية بالألياف، كالخيار والخس، فتناول هذا النوع من الأطعمة يعطي شعورا بالشبع ويجنبك زيادة الوزن أو الشعور بالانتفاخ.

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