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نيوزيلندا تسجل أول وفاة بلقاح شهير.. وهذه التفاصيل

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(تعبيرية)
فيروس كورونا

نيوزيلندا تسجل أول وفاة بلقاح شهير.. وهذه التفاصيل

لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب

دبي - العربية.نت

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سجلت نيوزيلندا الاثنين، أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت ذلك وزارة الصحة بعد أن فحصت لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 ملابسات وفاة امرأة عقب تلقيها اللقاح، دون أن تفصح عن عمرها، وفق رويترز.

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وأفادت الوزارة في بيان بأن اللجنة اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

إحالة للطبيب الشرعي

كما لفتت إلى أن "هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر لكوفيد-19"، موضحة أن الحالة أُحيلت للطبيب الشرعي ولم يتحدد سبب الوفاة بعد.

غير أن اللجنة المستقلة اعتبرت أن التهاب عضلة القلب ربما نجم عن التطعيم، مشيرة أيضاً إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما كان لها تأثير بعد التطعيم.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وأضافت أن "فوائد التطعيم بلقاح فايزر تفوق بشدة مخاطر كل من الإصابة بكوفيد-19 وآثار اللقاح الجانبية، ومنها التهاب عضلة القلب".

تفش لدلتا

يذكر أن نيوزيلندا تكافح تفشياً للسلالة دلتا بعد نحو ستة أشهر من خلوها من كورونا.

من أوكلاند يوم 26 أغسطس 2021 (رويترز)
من أوكلاند يوم 26 أغسطس 2021 (رويترز)

وسجلت الاثنين 53 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع مجمل إصاباتها بالفيروس في التفشي الحالي إلى 562.

وفرضت السلطات إغلاقاً في أنحاء البلاد هذا الشهر للتغلب على انتشار السلالة دلتا.

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