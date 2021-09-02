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منظمة الصحة تفتتح مركزاً للكشف المبكر عن الأوبئة

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Tedros Adhanom Ghebreyesus (R), Director-General of the World Health Organization (WHO), and German Chancellor Angela Merkel attend the inauguration ceremony of the 'WHO Hub For Pandemic And Epidemic Intelligence' at the Langenbeck-Virchow building in Berlin, Germany, September 1, 2021. Michael Sohn/Pool via REUTERS
من افتتاح أنغيلا ميركل وتيدروس أدهانوم غيبريسوس للمركز في برلين
فيروس كورونا

منظمة الصحة تفتتح مركزاً للكشف المبكر عن الأوبئة

سيجمع هذا المركز خبراء في مجالات تخصص مختلفة ويضع أحدث التقنيات في خدمتهم.. وسيتم أيضاً جمع بيانات حول العالم وتخزينها في هذا المركز

برلين – فرانس برس

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افتتحت منظمة الصحة العالمية في برلين الأربعاء مركزاً للأبحاث والكشف المبكر عن الأوبئة بهدف "الاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية".

وافتتح المركز المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

من افتتاح أنغيلا ميركل وتيدروس أدهانوم غيبريسوس للمركز في برلين
من افتتاح أنغيلا ميركل وتيدروس أدهانوم غيبريسوس للمركز في برلين

وأوضح غيبريسوس أن "على العالم أن يكون قادراً على اكتشاف الأحداث الجديدة التي قد تؤدي إلى حدوث جائحة ورصد تدابير مكافحة الأمراض في الوقت الفعلي للتخطيط لوضع إدارة فعّالة لمخاطر الأوبئة والأمراض".

وأظهرت جائحة كوفيد-19، حسب قوله، أنه يجب تحقيق "قفزة كبيرة إلى الأمام في تحليل البيانات".

وأضاف أن "الفيروس ينتقل بسرعة، غير أنّ البيانات العلمية يمكنها الانتقال بشكل أسرع. فبوجود المعلومات الصحيحة يمكن للدول استباق المخاطر الناشئة وإنقاذ أرواح".

مباحثات بين أنغيلا ميركل وتيدروس أدهانوم غيبريسوس
مباحثات بين أنغيلا ميركل وتيدروس أدهانوم غيبريسوس
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وسيجمع هذا المركز، المموَّل جزئياً من ألمانيا، خبراء في مجالات تخصص مختلفة في برلين ويضع أحدث التقنيات في خدمتهم، كما قالت منظمة الصحة. وسيتم أيضاً جمع بيانات حول العالم وتخزينها في هذا المركز.

وقالت ميركل إنه "يجب مشاركة نتائج الأبحاث مع جميع الدول"، مشددةً على أن الوباء الحالي "أظهر ما يمكننا تحقيقه عندما نتكاتف".

من جهته، قال الطبيب مايكل راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية في بيان: "رغم عقود من الاستثمار، كشف وباء كوفيد-19 عن ثغرات كبيرة في قدرة العالم على التنبؤ وكشف وتقييم والاستجابة للأوبئة التي تهدد سكان العالم".

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