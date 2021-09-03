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هل نحتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟ أشهر خبراء أميركا يجيب

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(تعبيرية)

هل نحتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟ أشهر خبراء أميركا يجيب

دبي - العربية.نت

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لا شك أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعثت أملاً للعالم أجمع، إذ قد تضع حداً له. لكن يبدو أن هناك حاجة لجرعة ثالثة معززة من اللقاحات، فتلقي جرعتين فقط ليست بالوقاية الكافية!

وفي هذا السياق قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إنه من "المحتمل" أن يحتاج الأميركيون إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد كورونا، وفق "أسوشيتد برس".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

ستكون مطلوبة

كما أكد فاوتشي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومع ذلك، أوضح أن خبرته المهنية دفعته إلى الاعتقاد بأن جرعة ثالثة من "لقاحات الرنا المرسال" ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد كورونا.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

استعداد أميركي

تأتي تصريحات فاوتشي في وقت تستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأميركيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية الرنا المرسال مثل فايزر وموديرنا بعد 5 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وما تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة لجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.

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