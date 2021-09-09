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أخيرا علماء يكتشفون: هذا هو السبب الرئيسي للسمنة

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أخيرا علماء يكتشفون: هذا هو السبب الرئيسي للسمنة

تناول الأطعمة الغنية بالدهون، يسبب خللا في آلية التحكم بالشبع، ما يؤدي إلى الإفراط بتناول الطعام وبالتالي إلى السمنة

العربية.نت

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تتواصل كل يوم وتظهر نتائج دراسات جديدة حول أهم الأسباب التي تؤدي إلى السمنة، حيث أن ذلك الموضوع يجذب اهتمام ليس فقط من يعاني من السمنة، بل من يهتم أيضاً بالحفاظ على رشاقة الجسم وكذلك من يهتم باتباع أسلوب حياة صحي.

اكتشف علماء جامعتي "ياغيلونيا" البولندية و"بريستول" البريطانية، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، يسبب خللا في آلية التحكم بالشبع، ما يؤدي إلى الإفراط بتناول الطعام وبالتالي إلى السمنة.

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وتشير مجلة "ذا جورنال أوف فيسيولوجي" The Journal of Physiology، إلى أنه وفقا للباحثين، قد تصبح نتائج هذه الدراسة، الأساس في دراسة هذه المسألة مستقبلا، بحسب ما نقلته صحيفة "إيزفيستيا".

واتضح للباحثين أن الساعة البيولوجية الموجودة في منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، تتحكم بالشبع.

ولكن باحثين آخرين أثبتوا أن الإيقاع البيولوجي (مستوى الهرمونات والشهية وغيرها) موجود في مناطق أخرى من الجسم والدماغ، بما فيها المركب الظهري المبهم، حيث وفقا للدراسات يتحكم هذا المركب بتناول الطعام ويحفز الشعور بالشبع.

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وقد أجرى الباحثون هذه الدراسة على مجموعتين من الجرذان المخبرية. المجموعة الأولى تغذت على أطعمة متوازنة، والمجموعة الثانية على أطعمة غنية بالدهون.

وأظهرت النتائج، حصول تغيرات في الإيقاعات البيولوجية اليومية لدى جرذان المجموعة الثانية، واستجابة هذه الايقاعات لهرمونات الشهية، وفي نهاية فترة التجربة ظهر أن وزنها زاد كثيرا.

كما اتضح للباحثين، أنه مع زيادة الوزن والسمنة تختفي أو تضعف الايقاعات اليومية لتناول الطعام وإفراز الهرمونات المرتبطة به.

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