ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟

من أهم العناصر، عند اتباع نظام غذائي لخفض الوزن أو أسلوب حياة صحي بصفة عامة، هي إدراج طبق السلطة ضمن الوجبات الغذائية، خاصة في وجبتي الغداء والعشاء.

فالسلطات هي أطباق متعددة الاستخدامات يمكن أن تكون خيارًا رائعًا لوجبة خفيفة يسهل اصطحابها في أي مكان أثناء يوم عمل مزدحم.

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إلا أن إعداد وعاء جيد وصحي من السلطة ليس أمراً سهلاً، فمن المهم أن يكون هناك مزيج متوازن من المكونات لدعم الصحة العامة وفقا لما ينصح به خبراء التغذية.

ولذا فعند إعداد طبق سلطة صحي ومفيد، يجب أن نراعي الآتي:

*يجب أن يحتوي طبق السلطة على عدة ألوان من خلال تنويع المحتويات.

*يجب أن تحتوي السلطة على قوامات مختلفة مثل المطاطية والمقرمشة والجافة والرطبة والناعمة.

*يجب أن يكون هناك توازن في درجة الحرارة والحلاوة والحموضة الخاصة بطبق السلطة.

*يجب أن تكمل مكونات طبق السلطة بعضها البعض.

*يجب ألا يكون هناك فائض من التوابل أو الصلصات المضافة لطبق السلطة.

وعند تحضير طبق السلطة، وبحسب نصائح خبراء التغذية، يجب الحرص على إضافة هذه المكونات:

البروتينات

البروتينات ضرورية لنمو الجسم وتطوره أثناء تحضير طبق السلطة، فلا تنس إضافة قطع من اللحوم الخالية من الدهون ويُنصح بالذهاب إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي لأنها قليلة الدهون والسعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتين، كما يمكن أيضاً إضافة بعض شرائح السمك المخلي أو سمك السالمون أو التونة أو البيض المسلوق.

الخضراوات

يجب أن يحتوي طبق السلطة على عدة أنواع من الخضراوات، ولا تدع الخس والقرنبيط يتغلبان على الخضر الأخرى، فيمكنك إضافة الخضراوات الورقية مثل السبانخ، وكذلك الخضراوات الخضراء الأخرى مثل البازلاء والفاصوليا الخضراء والملفوف.

الدهون الصحية

الدهون الصحية مطلوبة أيضًا في طبق السلطة، فيمكن أن تساعد في تحسين الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، وليس شرطاً أت تكون الدهون الصحية في شكل زيوت، ولكن يمكن إضافة الأفوكادو والمكسرات (مثل الجوز والفستق واللوز) والأسماك الدهنية (مثل السلمون) إلى سلطتك لتعزيز النكهة والقوام.

الفواكه المجففة والبذور

يمكن للفواكه الجافة والبذور أن تضيف كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف والبروتين إلى سلطتك، ويمكنك إضافة مكونات مثل الزبيب وبذور الشيا وبذور عباد الشمس والتمر.

خبز الحبوب الكاملة المقرمش

وإذا أردت يمكنك إضافة بعض المكعبات من التوست أو خبز الحبوب الكاملة المقرمش مع السلطة. وبذلك يكون لديك طبق من السلطة الصحي والمفيد للجسم.