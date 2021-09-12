"ضباب الدماغ".. مرض جديد يهدد وحل بأيدينا!

مع التقدم بالعمر، تبدأ المشاكل الصحية بالظهور تدريجياً، ولعل أهمها أمراض تصيب الذاكرة كالزهايمر مثلاً.

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ولا تقتصر هذه المشكلات في بعض الأحيان على كبار السن بل قد تصيب الشباب، وهو ما بات يعرف هذه الأيام بمشكلة "ضباب الدماغ" المعاصرة.

"ضباب الدماغ"

فقد تتسبب ضغوط الحياة اليومية والكم الكبير من الأخبار التي تصل إلى دماغ الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من المشكلات والتي عرفت بمصطلح "ضباب الدماغ"، وتأتي بين أهم أعراضها التشتت وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز.

إلا أن العلماء تأكدوا أخيرا بحسب دراسة نشرت في مجلة مرض الزهايمر "IOS Press"، من قدرة أحد المكملات الغذائية على تثبيت الذاكرة، خصوصا في حالات الإصابة بمرض الزهايمر، حيث قام فريق من العلماء من معهد "كارولينسكا" ومستشفى جامعة "ساهلغرينسكا" وجامعة "أوبسالا" في السويد بدراسة عدد من حالات لأشخاص مصابين بمرض الزهايمر.

وقسمت العينة الصغيرة إلى فئتين الأولى تم منحها مكملات "أوميغا 3" والثانية تم منحها مكملات وهمية كمجموعة ضابطة، فوجدت الدراسة أن أحماض "أوميغا "3 الدهنية يمكن أن تساعد في النهاية في الحفاظ على ذاكرة الإنسان واستقرارها بشكل ملحوظ حتى بعد تعرضها للخطر جزئيا، بعكس المجموعة التي لم تمنح المكمل.

نتائج ملحوظة

بدورها، أوضحت إيفون فرويند ليفي، الباحثة في مجال علم الأعصاب في جامعة "أوريبرو"، في بيان صحافي حول نتائج الدراسة، أنه وعلى الرغم من وجود نتائج ملحوظة على الذاكرة إلا أن البحث لم يرصد أي اختلافات بين المجموعات في عينات السائل النخاعي.

كما أشارت الباحثة إلى الحاجة للمزيد من الدراسات، مؤكدة أن النتائج مثيرة جدا للاهتمام ويمكن البناء عليها.

كذلك أعربت عن أملها بإطلاق توصيات للمرضى بعد التأكد والتعمق بالأبحاث، بحيث يمكن للأطباء إبطاء مسار مرض الزهايمر لدى مرضاهم.

يشار إلى أن المرضى الذين كانوا يتناولون مكملات أوميغا 3 في مرحلة مبكرة من المرض سجلوا نتائج أفضل من غيرهم.

إلى ذلك، قدمت المشرفة أفضل نصيحة للناس بإدراج أوميغا 3 في النظام الغذائي، على شكل وجبات من الأسماك الزيتية أو مكملات غذائية.