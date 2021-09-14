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7 خضراوات ورقية.. تناولها واختبر فوائدها

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تعبيرية

7 خضراوات ورقية.. تناولها واختبر فوائدها

يكمن سر حلها للمعادلة الصعبة في أنها غنية بالفيتامينات ومغذية ومنخفضة السعرات الحرارية

العربية.نت-جمال نازي

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تحتوي الخضراوات الورقية على فيتامينات ومعادن متنوعة، بالإضافة إلى الألياف مما يجعلها مغذية للغاية ومنخفضة السعرات الحرارية.

بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Only My Health، تنصح اختصاصية التغذية العلاجية بمستشفى فاطيما في لكناو بالهند، شيلبا سينغ، بأن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية التالية يمكن أن يمنح وقاية من الأمراض:

1. كرنب

يعتبر الكرنب من أصح الخضراوات التي يتم استهلاكها حول العالم، سواء مسلوقة أو نيئة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم. يمكن أن يمنح معيار كوب واحد من الكرنب النيئ 6 أضعاف فيتامين K من النظام الغذائي بالكامل، وضعفي فيتامين A وكمية كافية من فيتامين C، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تساعد في منع الأمراض الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

2. مايكروغرين

مايكروغرين أو الخضر الصغيرة هي نباتات خضراء غير ناضجة تنتج بذور الخضراوات والأعشاب. تستخدم الخضراوات الصغيرة بشكل رئيسي لتزيين أو تزيين الوجبات الغذائية ولكنها مفيدة جدًا للصحة. تمتلئ هذه الأطعمة النباتية بالفيتامينات C وE وK التي يمكنها تلبية احتياجات الشخص اليومية من هذه الفيتامينات بسهولة مع استهلاك القليل من السعرات الحرارية.

3. أوراق الشمندر

إن تناول الشمندر أو البنجر مفيد للصحة، كما أن أوراقه الخضراء غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والألياف، علاوة على فيتامين A وK ومضادات الأكسدة. يقلل تناول أوراق الشمندر من خطر الإصابة ببعض أمراض العيون مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

4. الملفوف

يمكن تناول الملفوف نيئً للحصول على أعلى فائدة صحية له. يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحديدًا سرطان المريء، عند تناوله نيئًا أو مسلوقًا. يمكنه أيضًا تحسين صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي.

5. الجرجير

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يشتهر الجرجير بخصائصه العلاجية المذهلة، حيث تم استخدامه كعلاج عشبي لفترة طويلة. يعزز الجرجير الصحة لأنه يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية ويبطئ تكاثر الخلايا السرطانية. يمكن إضافته إلى النظام الغذائي اليومي مع بعض الملح أو البهارات الأساسية بالإضافة إلى الأطعمة ذات النكهة المرة.

6. السبانخ

تشتهر السبانخ على نطاق واسع بمصدرها الغني بالعناصر الغذائية والمعادن التي تحسن الصحة. يمكن أن يُحسن السبانخ إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم ويقلل من عيوب الأنبوب العصبي. يمتلئ بحمض الفوليك وهو مفيد للوقاية من العديد من الحالات الصحية. ينصح الخبراء بتناول السبانخ النيئة مرة واحدة في اليوم لتحسين الصحة وللوقاية من العديد من الحالات المرضية.

7. الخس الروماني

يتميز بأنه غني بفيتامينات A و K. أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن تناول الخس الروماني بانتظام يمكن أن يُحسن مستويات الدهون في الدم ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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