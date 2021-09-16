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بيان صادم من مودرنا .. "حماية لقاحنا تتراجع مع الوقت"!

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بيان صادم من مودرنا .. "حماية لقاحنا تتراجع مع الوقت"!

الشركة قالت إنها تعتقد أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل

دبي - العربية.نت

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رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا غير ضرورية حالياً، إلا أن مودرنا لديها رأي مختلف.

فقد أعلنت الشركة في بيان صحافي صادم أن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة، وفق رويترز.

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600 ألف حالة أخرى

وقال رئيس مودرنا ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19".

كما لم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه لفت إلى أن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

إطالة أمد المناعة

إلى ذلك أضاف أن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأوضح قائلاً: "نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19، ونعتقد أيضاً أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

يشار إلى أن هذه البيانات تتناقض تناقضاً شديداً مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح فايزر-بيونتك. وفي أول سبتمبر قدمت مودرنا طلباً لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على إذن لجرعة معززة.

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