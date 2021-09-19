.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة

  • الخط
القهوة
تعبيرية

لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة

خبيرة التغذية الروسية إيرينا ليزون قالت إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده، وحذرت من شرب القهوة على معدة خاوية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دائما ما تثير القهوة الجدل خاصة بين عشاقها، ودائماً ما يدور النقاش حول العدد الأمثل لفناجين القهوة كل يوم، وأي كمية تعد مفيدة للصحة، وأي حد تصبح القهوة فيه خطراً على الصحة. أسئلة كثيرة تراود عشاق القهوة. وهنا سنركز على الوقت الأنسب والأمثل لاحتساء القهوة.

خبيرة التغذية الروسية إيرينا ليزون قالت إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، محذرة من شرب القهوة على معدة خاوية.

أنواع مختلفة من القهوة
أنواع مختلفة من القهوة

وأفادت الطبيبة بالشرح بأن القهوة "تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة، فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام، لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

تعبيرية
تعبيرية

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلا للعشاء أيضا، إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! صحة احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
علميًا... احتساء القهوة يقلل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض صحة علميًا... احتساء القهوة يقلل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارا للوجبات الخفيفة، إذا اخترت مثلا بينها وبين رغيف الخبز. سنقلل من الجوع وسيتلقى جسمنا الدهون. لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على الفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة، لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة أو إجهاد خلال اليوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: " القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا ينصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص القلقين الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
منها البطاطس والبصل.. فوائد لا تحصى لقشور هذه الفواكه والخضراوات منها البطاطس والبصل.. فوائد لا تحصى لقشور هذه الفواكه والخضراوات
الأكثر قراءة
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر
المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ 151 ريالاً للسهم
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد