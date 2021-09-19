.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل تعلم.. الطهي والتنظيف وأعمال منزلية أخرى قد تقيك من مرض "ألزهايمر"

  • الخط
غسل الصحون
تعبيرية

هل تعلم.. الطهي والتنظيف وأعمال منزلية أخرى قد تقيك من مرض "ألزهايمر"

الصحة العالمية تحذر من أن عدد الإصابات من المحتمل أن يصل بحلول عام 2060 إلى نحو 3 أضعاف العدد الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ازداد عدد الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ما دفع بمنظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن هذا العدد من المحتمل أن يصل بحلول عام 2060 إلى نحو 3 أضعاف العدد الحالي.

ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، تشير دراسة جديدة إلى أن بعض الأعمال المنزلية قد تكون فعالة أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض. وشملت الدراسة 716 رجلاً وسيدة في السبعينات والثمانينات من العمر، وغير مصابين بألزهايمر.

وأجاب المشاركون عن استطلاع للرأي لبحث أي مشكلات صحية يعانون منها ومدى قيامهم بممارسة الرياضة، والنظام الغذائي الذي يواظبون عليه، والأعمال المنزلية التي اعتادوا على القيام بها إن وجدت.

ووجدت الدراسة أن هناك 5 أعمال منزلية ثبت أنها تساعد في درء مرض ألزهايمر إذا جرى القيام بها كثيراً بشكل كافٍ، حيث إنها ارتبطت بشكل كبير بكبر حجم الدماغ وتقوية الإدراك.

وهذه الأعمال هي التنظيف وترتيب المنزل والطهي والبستنة والأعمال المنزلية الثقيلة (مثل غسل السجاد أو الحوائط أو طلاء الغرف).

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور آرون إس بوخمان، الأستاذ المشارك لعلوم الأعصاب في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو: "النشاط البدني يرتبط بشكل كبير بإبطاء معدل التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة. وتشير نتائجنا إلى أن الأشخاص في الثمانينات من العمر الذين لا يستطيعون القيام بالتمارين الرياضية يمكنهم أن يتفادوا الإصابة بألزهايمر من خلال القيام بالأعمال المنزلية".

العمل غير النظامي في فرنسا.. مخاطر واستغلال وتحرش العرب والعالم العمل غير النظامي في فرنسا.. مخاطر واستغلال وتحرش

وأضاف: "ليس عليك الحصول على عضوية في صالة الألعاب الرياضية. إذا قمت ببساطة بزيادة حركتك بالمنزل وحرصت على غسل الأطباق والطهي، فستستفيد بشكل كبير".

وأشار بوخمان إلى أن الأعمال المنزلية بمثابة "تمرين للدماغ" للتصدي لألزهايمر.

من جهته، قال الدكتور نوح كوبلينسكي، الذي شارك أيضاً في الدراسة: "يعرف العلماء بالفعل أن التمارين الرياضية لها تأثير إيجابي على الدماغ، لكن دراستنا هي الأولى التي تظهر أن الأمر نفسه قد ينطبق على الأعمال المنزلية".

وأضاف: "إن فهم كيفية مساهمة الأشكال المختلفة من النشاط البدني في صحة الدماغ أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات للحد من مخاطر التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
منها البطاطس والبصل.. فوائد لا تحصى لقشور هذه الفواكه والخضراوات منها البطاطس والبصل.. فوائد لا تحصى لقشور هذه الفواكه والخضراوات
لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟ لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟
الأكثر قراءة
سقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس سقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ بتهمة خدش الحياء.. السجن لـ"فتاة الهوهوز" وصديقها في مصر
نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة نكسة لبايدن.. خبراء بلاده لا ينصحون بجرعة ثالثة
غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات غداً يبدأ اكتتاب الأفراد بأسهم solutions by stc بعد إقبال ضخم من المؤسسات
المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام المدير الرياضي: راتب ميسي مع باريس.. قلة احترام
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد