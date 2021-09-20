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هذه التمارين الذهنية الـ7 تقيك من الإصابة بالزهايمر!

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الزهايمر
تعبيرية

هذه التمارين الذهنية الـ7 تقيك من الإصابة بالزهايمر!

منها حل الألغاز والشطرنج والمطالعة.. وأخرى قد لا تخطر على البال

غادة شكري _ العربية.نت

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تماما مثلما تفيد ممارسة التمارين الرياضية في المحافظة على صحة الجسم بشكل عام، كذلك تفيد التدريبات الذهنية في المحافظة على صحتك العقلية وحمايتك من الإصابة بالزهايمر وبعض أمراض الدماغ.

وحسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، هناك 7 تمارين مفيدة للعقل والصحة الذهنية وهي كالآتي:

1- حل الألغاز

يعد حل الألغاز والكلمات المتقاطعة والسودوكو من الألعاب التي تتطلب بعض التفكير مما يبقي عقلك مشغولا، الأمر الذي يقي خلايا المخ من التلف.

2- لعبة الشطرنج

تعد من الألعاب التي تتطلب مستوى متقدما من التفكير، لذا تعد من التمارين المفيدة جدا للصحة العقلية.

3- ألعاب الفيديو والإنترنت

توفر مثل هذه الألعاب مساحة من التمرين لعقلك، لكن مع عدم التمادي فيها لوقت طويل، نظرا لخطورة الأشعة الصادرة من الأجهزة الإلكترونية.

4- القراءة والكتابة

ممارسة القراءة والكتابة من العادات التي تعمل على تشغيل وظائف الدماغ مثل الرؤية واللغة والتنسيق المعرفي، وكل هذا يساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ وحماية خلاياه من التلف والضمور.

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5- الفنون والحرف اليدوية

الانخراط في بعض الفنون والحرف اليدوية مثل الرسم والحياكة والنحت والحرف الورقية أو أي نشاط آخر يساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ.

6- الموسيقى والرقص

تساعد الموسيقى والرقص على تنشيط الدماغ وكذلك تمنع التدهور المعرفي، فالاستماع إلى الموسيقى يساعد في تنشيط العقل والحواس، وبالمثل فإن الرقص، إذا كنت من هواته، يتضمن التنسيق بين اليد والعين والدماغ، لذا فهو تمرين جيد لعقلك.

7- التمارين الرياضية الخفيفة

تساعد التمارين الخفيفة التي تتضمن المشي السريع، التأمل، أو اليوجا في تحسين التنفس، وتدعم تراجع الخلايا وتحافظ على الأوعية الدموية نشطة وصحية.

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