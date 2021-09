عليك بالشاي.. فهذا ما ستعاني منه إن امتنعت عن شربه

يُستهلك الشاي في جميع أنحاء العالم وفي جميع أوقات اليوم، فبعض الناس يتناولونه في الصباح بدلاً من القهوة، والبعض الآخر يستمتع بوقت الشاي في فترة ما بعد الظهر، وهناك من يحب شربه قبل النوم.

وبغض النظر عن وقت شربه، يمكن أن يكون للشاي فوائد دائمة مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والمساعدة في إنقاص الوزن، وحتى تحسين صحة قلبك.

مادة اعلانية

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون الشاي أو يعتقدون أنه لا يستحق وقتهم، فما الذي يفوتهم أيضاً؟

وأحد الآثار الجانبية الرئيسية لعدم شرب الشاي هو أنك قد تفوتك فرصة الحصول على نوم أفضل، وذلك لأن الأبحاث تستمر في إظهار أن أنواعاً معينة من شاي الأعشاب منخفض الكافيين لها خصائص يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسين الجودة العامة للراحة، وفق موقع "Eat this Not that".

أهمية النوم

وعدم القدرة على النوم مشكلة كبيرة بالنسبة لكثيرين، وفقاً لتقرير صادر عن Nature and Science of Sleep ، حيث يمكن أن يكون للأرق وغيره من المشكلات المتعلقة بالنوم تأثيرات مؤقتة وطويلة الأمد على جسمك.

وتتضمن بعض الآثار قصيرة المدى لعدم النوم جيداً زيادة مستويات التوتر، وتطور اضطرابات مزاجية معينة، وضعف الذاكرة والقدرة الإدراكية.

كذلك، تشمل الآثار المحتملة طويلة المدى للأرق زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم.

كيف يمكن للشاي أن يساعدك على النوم؟

ثبت أن الشاي عامل مفيد في تقليل الأرق، وخلصت إحدى الدراسات من أبحاث الطب التكاملي إلى أن شرب الشاي العشبي باستمرار على مدى 4 أسابيع ساعد في تقليل شدة أعراض الأرق لدى المشاركين.

كما، وجدت دراسة أجريت عام 2017 من Nutrients أن الشاي الأخضر منخفض الكافيين ساعد في تقليل التوتر لدى البالغين في منتصف العمر، ما أدى إلى نوم أفضل بشكل عام.

وخلصت إلى أن السبب في ذلك يرجع على الأرجح إلى مستويات "الثيانين" theanine الموجودة في الشاي الأخضر، وهو حمض أميني معروف بقدرته على خفض مستويات التوتر.

وأوضحت الدراسة أنه من أجل الحصول على الشاي الأخضر الذي يحسن النوم، من المهم اختيار نوع يحتوي على مستويات منخفضة من الكافيين.

إلى جانب الشاي الأخضر، من المعروف أيضاً أن شاي البابونج يساعد في مشاكل النوم، وفقاً لمجلة التعليم وتعزيز الصحة، حيث يمكن أن يساعد شاي البابونج في تحسين جودة النوم عن طريق تقليل التوتر، وقد ثبت أنه يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وهي عوامل شائعة في اضطراب النوم.

اختيار الشاي الأنسب

أما الشيء المهم الذي يجب تذكره عند اختيار شاي لمساعدتك على النوم هو تجنب خيارات الكافيين.

وهذا يعني أنك سترغب في الابتعاد عن الشاي الأسود مثل شاي "إيرل غراي" أو شاي أو الإفطار الإنجليزي، بالإضافة إلى أي شاي أخضر أو شاي ماتشا (ما لم يقل الكافيين).