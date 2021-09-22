مفاجأة.. دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم!

في وقت تشغل فيه متحورات الفيروس المستجد العالم أجمع، كشفت منظمة الصحة العالمية مفاجأة.

فقد أعلنت المنظمة أن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من كورونا في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جداً من العينات التي يتم فحصها.

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وقالت المسؤولة التقنية في المنظمة عن مكافحة كوفيد، ماريا فان كيركوف، إن "أقل من 1% من المتحورات المنتشرة حالياً هي من ألفا وبيتا وغاما"، مؤكدة أن "متحورة دلتا هي الطاغية فعلياً حول العالم"، وفق فرانس برس.

"أقوى وأشد عدوى"

كما أضافت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دلتا "أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة الفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها"، مشيرة إلى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.

وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.

يذكر أنه أواخر العام 2020 مع بدء ظهور متحورات لكورونا شكلت خطراً أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق.

5 أنواع مختلفة

كما قررت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تسمية المتحورات الناشئة على أحرف الأبجدية اليونانية لتجنب وصم البلدان التي ظهرت فيها للمرة الأولى.

وإلى جانب المتحورات الأربع المثيرة للقلق، هناك أيضاً 5 أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن 3 منها هي إيتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.

وأوضحت أن "هذا يعود إلى التغيير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. هي فقط لم تتمكن من الصمود".