.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن

  • الخط
تعبيرية

مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

الكثيرون يعانون من الدهون ويحاولون جاهدين التخلص منها. وتوصل الخبراء بعد دراسة إلى فوائد مشروب قد يساعد على تحقيق هذا الهدف. فللقهوة بالليمون بعد الوجبات فوائد صحية عديدة، تسهم في التخلص من الدهون والحفاظ على وزن الجسم، بجانب فوائدها الأخرى التي تتعلق بحمايتك من الأمراض المزمنة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، فإن القهوة مع الليمون تساعد في إنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، كما تعد وسيلة جيدة لإزالة السموم من الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

فوائد تناول القهوة بالليمون بعد الوجبات

1. التخلص من السموم

تسهم القهوة والليمون كطريقة طبيعية لإزالة السموم، وبالتالي، يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من أي سموم وإحضار نظام تدفق نظيف ومنعش للجسم.

2. تحسين الجهاز الهضمي

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل بشكل أفضل لتحسين الجهاز الهضمي، كما يساعد أيضًا على تثبيت الهضم، مما يجنب تكوين الدهون في الجسم.

3. تحسين التمثيل الغذائي في الجسم

يسهم الطعام بشكل فعال إلى طاقة ويزود الجسم كله بالأكسجين.

4. زيادة حرق الدهون

"بابا اقتلني" صرخة تفطر القلوب.. طفل معنف يطلب الموت لإنهاء معاناته سوشيال ميديا "بابا اقتلني" صرخة تفطر القلوب.. طفل معنف يطلب الموت لإنهاء معاناته

تزيد من كفاءة تحويل الدهون إلى طاقة، كأحد أفضل الطرق لتقليل الوزن غير المرغوب فيه.

5. تحفيز الهرمونات

تحفز تكوين الهرمونات، مما يمكن أن يساعد في تجنب الدهون والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك ، يمكن أن توفر الطاقة الفعالة في الجسم.

6. تحسين حركة الأمعاء

تساعد الأمعاء في عملية هضم الطعام، وتجنب احتمال تكون الدهون في الأمعاء، مما يعد الجسم من الدهون غير الضرورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا
إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12% إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12%
الطائي يحقق فوزاً تاريخياً على الاتفاق الطائي يحقق فوزاً تاريخياً على الاتفاق
قبل أن تذهب
بعد 13 عاما.. لماذا تنحى مدير التكنولوجيا بفيسبوك؟
بعد 13 عاما.. لماذا تنحى مدير التكنولوجيا بفيسبوك؟
اكتشف المزيد