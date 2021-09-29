رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم

يسمي خبراء التغذية الثوم بـ"كنز الفوائد"، نظراً لفوائده التي لا تعد ولا تحصى.

فالثوم جزء لا يتجزأ من أي مطبخ حول العالم، ويعتبر أحد الإضافات اللذيذة للأطعمة التي نعدها، ويكفي عدد قليل من فصوص الثوم لإضفاء نكهة فريدة إلى طعامك.

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كما أن الثوم عنصر غذائي مفيد للغاية ويمكن أن يعالج العديد من المشكلات التي لا تخطر لك على بال، من معالجة المشاكل الصحية وحب الشباب إلى التخلص من قشرة الرأس والبعوض.

وعلى ذمة موقع "تايمز أوف انديا" Times of India، فإن هناك بعض الفوائد غير الشهيرة للثوم تشمل:

1- يوفر حلا لمشاكل المعدة

الثوم يوفر حلا سحريا لمشاكل المعدة مثل عسر الهضم أو الحموضة. فقط جرب العلاج بالثوم لتحسين صحة أمعائك، وذلك من خلال فرم فص ثوم على ملعقة كبيرة وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل. تناول هذا الخليط على معدة فارغة في الصباح وامضغه بشكل صحيح، ويمكنك شرب رشفة من الماء عليها ولكن ليس أكثر من ذلك.

2- يكافح حب الشباب

فهذه من الفوائد غير المعروفة للثوم. فقط قطّع فصوصًا من الثوم إلى نصفين وافركها على المنطقة المصابة من البشرة، فللثوم خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الآلام الناتجة عن حب الشباب، كما أن احتواءه على مادة الأليسين يساعد في قتل البكتيريا التي تسد مسام بشرتك وتسبب ظهور البثور.

3- يعلاج السعال بفعالية

يمكن للثوم علاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد مثل السعال وحكة الحلق، فقط افرم بعض فصوص الثوم واغلها مع كوب من الماء، ودع الخليط ينضج لمدة 5 دقائق، ثم قم بتصفيته وإضافة بعض العسل إذا لزم الأمر ثم تناوله دافئًا.

4- يعالج قشرة الرأس

جرب علاج الثوم للتخلص من قشرة الرأس، فقم بفرم بعض فصوص الثوم وأضيف إليها القليل من العسل واخلطه جيدًا، ثم ضع هذا الخليط مباشرة على فروة الرأس وقم بالتدليك بلطف، اتركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالشامبو.

5- لدرء البعوض

يقال أيضًا إن الثوم يطرد البعوض برائحته، عن طريق فرم 6-8 فصوص من الثوم وغليها فى الماء، ودع الخليط ينضج لمدة 5-10 دقائق، واتركه يبرد، ثم قم بتصفيته وصبه في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء المنزل وخاصة في الزوايا المظلمة لإبعاد البعوض.

6- يعالج الجروح

التعامل مع الجروح مؤلم للغاية عندما تخترق الجلد قطعة خشب أو زجاج خاصة إذا لم تتم إزالته في الوقت المناسب، وبسبب صغر حجمها يصعب إزالتها، ويمكن التخلص منها عن طريق قطع الثوم إلى نصفين ولفه على المنطقة المصابة بضمادة، حيث إن للثوم خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في إزالة هذه الأشياء بشكل طبيعي.