14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن

بفضل البروتينات والبروبيوتيك وتعدد استخدامات الطهي، يعتبر الزبادي واحدًا من أهم العناصر الغذائية التي تلعب دورًا محوريًا في المساعي لإنقاص الوزن، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Eat This Not That.

البروبيوتيك لإنقاص الوزن

توصلت دراسة نُشرت في الدورية العلمية البريطانية للتغذية، أن النساء ذوات الوزن الزائد اللائي تم وضعهن على نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية وتم إعطاؤهن مكملات بروبيوتيك لمدة 12 أسبوعًا أظهرن خسارة أكبر في الوزن من أولئك اللاتي تناولن علاجًا وهميًا. وتقدم الدراسات الخاصة بالزبادي نتائج مماثلة. وكشفت مجموعة من الباحثين أن متبعي حميات تعتمد على استهلاك الزبادي يحتفظون بقدر أكبر من كتلة عضلاتهم الخالية من الدهون مقارنة مع أولئك الذين لا يدرجونه في وجباتهم الغذائية. ومن المعروف أنه كلما زادت العضلات الخالية من الدهون في الجسم، زادت السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء الراحة، وسيكون من الأسهل إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

ويعرض التقرير العديد من الأفكار والطرق السهلة، لجني فوائد الزبادي وبالتحديد تخسيس الخصر، حيث يتم إحلال الزبادي كمكون بديلًا في العديد من الوجبات والمشروبات والفطائر لإضفاء مذاق شهي ولذيذ بأقل عدد من السعرات الحرارية وقدر أكبر من البروتينات، كما يلي:

1. بديل للقشطة الحامضة

بدلاً من إضافة سلطة الفلفل الحار والتاكو بالقشطة الحامضة، يمكن مزج بعض الزبادي اليوناني مع توابل الكزبرة للحصول على نكهة إضافية لا تُقاوم.

2. بديل للمايونيز

للحصول على بديل صحي لمنتجات المايونيز الجاهزة، يمكن خلط مسحوق الثوم ومسحوق البصل والشبت المجفف وملح والفلفل الحار في كوب من زبادي يوناني عادي والمزج جيدًا.

3. كعكة جبن صحية

لصنع حشوة تشيز كيك صحية، مع الحفاظ على نكهة رائعة، يتم خلط كوبين من الزبادي اليوناني مع نصف كوب من العسل و2 بيضة كبيرة وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ورشة ملح. ثم يتم خبز باقي وصفة "تشيز كيك" كالمعتاد، مع مراعاة الكعكة عن كثب بمجرد وضعها في الفرن، حيث يمكن أن يؤدي تبديل المكونات إلى طهيها بشكل أبطأ أو أسرع من المعتاد حسب الوصفة وكميات المكونات.

4. فطائر غنية بالبروتين

لصنع فطائر الزبادي اليونانية وتناولها في وجبة الإفطار، يحتاج الأمر إلى أربع مكونات فقط. يُمزج كوبًا من دقيق القمح الكامل مع ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز و2 بيضة و1 2/3 كوب من الزبادي لتشكيل خليط سميك. ثم يتم طهي الفطائر بالطريقة "العادية".

5. تتبيلة ماء الزبادي

يمكن استخدام الزبادي في إعداد تتبيلة مفيدة صحيًا وبمذاق لذيذ عن طريق خلط كوب من الزبادي العادي مع فص ثوم مفروم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من الأعشاب المجففة والملح والفلفل حسب الرغبة.

6. سلطة صحية

للحصول على طبق إضافي مثالي خالي من السعرات الحرارية الزائدة ومصادر الدهون غير الصحية. يمكن عمل خليط من الأفوكادو واللبن الزبادي اليوناني ويمكن أن تضاف توابل حسب الرغبة وبالطبع توجد فرصة لإضافة مكونات أخرى مثل شرائح الخيار الرقيقة وبذور السمسم والشبت المجفف.

7. بطاطس مهروسة

يمكن صنع بطاطس مهروسة دون الحاجة لإضافة الحليب والقشدة وكريات الزبدة، باستخدام مكونات عبارة عن نصف كوب زبادي يوناني عادي و1 رطل بطاطس مقشرة ومقطعة إلى شرائح ونصف كوب مرق دجاج دافئ قليل الصوديوم و2 ملعقة كبيرة زبدة عشب ذائبة غير مملحة وروزماري وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة. يُغلى قدر كبير من الماء ويُضاف البطاطس ويُطهى لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج. بعد ذلك يتم تصفية البطاطس من الماء وتُنقل إلى وعاء كبير، ويتم خلطها مع المرق مع هرسهما معًا، وبمجرد الانتهاء من المزج جيدًا يُضاف الزبادي والزبدة والبهارات.

8. توست التوت والزبادي

من المعتاد تناول التوست بالمربى أو الجبن أو الأفوكادو المهروس. لكن يمكن استبدال المكونات ذات السعرات الحرارية الزائدة بالزبادي اليوناني للحصول على مذاق لا يضاهى وصحي في الوقت ذاته. لا يستغرق إعداد الطبق سوى خمس دقائق فقط، مع مكونات عبارة عن شريحة خبز محمص و3 ملاعق كبيرة زبادي يوناني ونصف كوب توت وقرفة. يتم توزيع الزبادي على الخبز المحمص ويغطى بحبات التوت ثم يتم رش زخات القرفة.

9. يوغو-برغر

يمكن تخطي استخدام منتجات الكاتشب والمايونيز، ويتم وضع طبقة من الزبادي اليوناني ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة كبيرة من العسل وإضافة الملح والفلفل أو الشطة حسب الرغبة. يتم وضع الخليط على قطعة البرغر للحصول على تجربة شهية وغير مسبوقة يمكن أن تسمى اليوغو-برغر.

10. مخفوق البيض والزبادي

لمزيد من البروتينات في وجبة الإفطار يمكن إضافة القليل من الزبادي اليوناني إلى طبق البيض. يضفي مزج الزبادي اليوناني مع البيض المخفوق نكهة ذكية وطعما طيبًا.

11. حمص غني بالبروتين

تحتوي كل ملعقة طعام كبيرة من الحمص على حوالي 1 غرام فقط من البروتين. لكن لتكثيف البروتين في طبق البحر الأبيض المتوسط الكلاسيكي، يمكن صنع طبق حمص بالزبادي اليوناني. يتم صب علبة من حبوب الحمص المجففة والمغسولة في وعاء كبير مع 12 كوب زبادي يوناني وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وثلاث فصوص ثوم مع عصر عدد 1 ليمون وثم يُرش ملح وفلفل ويترك حتى يصبح ناضجًا وناعمًا ويتم تقدميه مع شرائح خبز القمح الكامل أو إلى جانب طبق من الخضروات النيئة لوجبة خفيفة مشبعة.

12. فطيرة توت بالزبادي

إن بعض الأصناف مثل كريمة التوت تتطلب كميات هائلة من الكريمة الحامضة، والتي تحتوي على 130% من الدهون المشبعة في كوب واحد. لكن يمكن إحلال الزبادي اليوناني بديلًا للكريمة أثناء خبز فطيرة التوت أو كعكة مافن.

13. آيس كريم زبادي

يتم مزج كوبًا من الزبادي اليوناني العادي وملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا ونصف كوب من مسحوق السكر المنخول في وعاء كبير. و(يعتمد المقدار المستخدم بحسب مدى حلاوة المذاق المطلوبة). ثم يتم خفق المكونات معًا حتى تتكاثف قليلاً ثم توضع في البراد لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

14. مخفوق الفواكه

إن هناك مئات الطرق لصنع عصير بمكونات وتوليفات مختلفة. لكن إضافة الزبادي إلى العصائر يمنح ميزة إضافية لفقدان الوزن. وفقًا لدراسة جديدة، نُشرت في الدورية العلمية الأميركية للتغذية السريرية، فإن العصائر المضاف إليها الزبادي تعطي شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة أطول، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها. ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم يشعرون بالشبع بعد تناول مشروب من العصير الممزوج بالزبادي يحتوي على 100 سعرة حرارية في حين لم يحصل من قاموا باحتساء عصائر تحتوي على 500 سعر حراري بدون إضافة الزبادي على نفس النتيجة. اخلط نصف كوب من الزبادي اليوناني المخفوق مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من السكر البني ونصف ملعقة كبيرة من القرفة ثم يضاف الفراولة أو التفاح أو شرائح الكمثرى أو الأناناس.