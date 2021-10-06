.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل تعلم أن أفضل مضادات الالتهاب نوع سمك ببحور عربية؟

  • الخط
iStock- Mackerel
سمك الماكريل - iStock

هل تعلم أن أفضل مضادات الالتهاب نوع سمك ببحور عربية؟

ومعه السلمون والسردين والرنجة والسلمون المرقط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من الفوائد الكبيرة للأسماء، إلا أن العلماء حددوا نوعا منها قادر على دعم الجسم ومحاربة الالتهاب بشكل فعلي.

أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية صحة أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية

فقد أفادت دراسة جديدة بأن أسماك السلمون والماكريل والسردين والرنجة والسلمون المرقط تحتوي على أعلى مستويات من أحماض "أوميغا 3" الدهنية، أي حوالي من 1 إلى 3.5 غرام لكل وجبة، وذلك وفقاً لما نقلته المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.

أحماض "أوميغا 3"

في حين أكدت أغلب الدراسات أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد أيضا على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والأهم تساعد على محاربة الالتهابات.

وذكرت الدراسة أيضاً أن أهم نوعين من "أوميغا 3" لكسب هذه الفوائد الصحية هما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وكلاهما موجود في الأسماك.

كما أشارت إلى أن هذه الأحماض الدهنية ترتبط أيضا بأمراض القلب التاجية وبشكل مباشر مع الوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية الوعائية.

iStock- الماكريل
iStock- الماكريل

هذه أفضل الأسماك المضادة للالتهابات

وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأميركية، فإن أفضل الأسماك المضادة للالتهابات التي أثبتتها الدراسات والأبحاث هي أسماك الماكريل، حيث يشمل هذا النوع ‏أصنافاً مختلفة من الأسماك، وغالبها ينتمي إلى صنف أسماك الإسقمريات، وتنتشر بشكل واسع في كل البحار الاستوائية والمعتدلة، أي تتواجد في البحار العربية بكثرة.

سمك السلمون
سمك السلمون

كما يحتوي الماكريل على أعلى نسبة من أحماض "أوميغا 3" الدهنية بين جميع أصناف الأسماك الدهنية حول العالم، بنسبة تصل إلى حوالي من 2.5 إلى 2.6 جرام من دهون "أوميغا 3" في 3 أونصات (100 جرام فقط).

الجدير ذكره أن عملية الالتهاب التي يقوم بها جسم الإنسان تعدّ من العمليات المفيدة، لأن الجسم يستخدمها لمحاربة الفيروسات وعملية الشفاء السريعة، إلا أنها قد تصبح خطراً لو أضحت مزمنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"
انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الإعدام بانتظاره.. ضحايا الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد