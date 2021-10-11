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احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"

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سمك السالمون (آيستوك)
سمك السالمون (آيستوك)

احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"

دبي – العربية.نت

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عندما يتعلق الأمر بوجبات إنزال الوزن وتنحيف البطن، لا يوجد شيء صحي أكثر من قطعة سمكة جميلة، لكن يبدو أن ذلك ليس صحيحاً عندما يتعلق بأنواع معينة من الأسماك.

فقد كشف تقرير أن المأكولات البحرية ليست كلها صحية، بل قد تعتبر خياراً أسوأ من الوجبات السريعة، وفق موقع Eat this Not that.

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وأوضح التقرير أن هناك أنواعاً معينة من الأسماك التي لا تعتبر خياراً صحيحاً لإنقاص الوزن، بل على العكس تتسبب في زيادة "الكرش".

أولاً: سمك السلمون الأطلسي

فعلى رغم أن سمك السلمون البري يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3، والتي تقاوم الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، إلا أن سمك السلمون الذي يتم تربيته في المزارع مليء بأوميغا 6 الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون ما يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

سمك السالمون (آيستوك)
سمك السالمون (آيستوك)

ثانياً: سمك البلطي

أما النوع الثاني فهو سمك البلطي، الذي يحتوي مستوى فلكياً من أوميغا 6، لذلك يعتبر هذا النوع الأسوأ على بطنك من اللحوم المقددة أو حتى الكعك المحلى.

بالإضافة إلى ذلك، تتم تربية معظم البلطي في المزارع ويتغذى على نظام غذائي من الذرة بدلاً من نباتات البحيرة والطحالب، مما يجعله من المأكولات البحرية غير الجيدة.

سمك البلطي (آيستوك)
سمك البلطي (آيستوك)

ثالثاً: سمك القرميد وسمك أبو سيف

إلى ذلك، يحتوي هذان النوعان من الأسماك على مستويات عالية بشكل خطير من الزئبق، والذي يعمل كمعطل للغدد الصماء: كهرمون مزيف يخدع جسمك في الاحتفاظ بالدهون، وحرق سعرات حرارية أقل، وتقليل مستويات هرمون اللبتين، وهو هرمون ينظم الشهية.

وسمك القرميد لديه أعلى مستوى من الزئبق بين جميع أنواع الأسماك، مع 1.45 جزء من الزئبق لكل مليون (أو 45% أعلى من الحد الأقصى المسموح به لوزارة الزراعة الأميركية).

سمك أبو سيف (آيستوك)
سمك أبو سيف (آيستوك)

رابعاً: معظم الأسماك المقلية

قد يبدو هذا مبالغاً فيه، لكن ليس كثيراً، فالقاعدة الأساسية هي أنه إذا لم تكن شريحة السمك مشوية، فتخطها ولا تتناولها.

فقد تحتوي رقائق السمك والبطاطا المقلية على 1970 سعرة حرارية و 136 غراماً من الدهون.

فحتى الخيارات التي تبدو صحية يمكن تحضيرها بالزبدة والصلصات التي تزيد من سعراتها الحرارية وجودتها.

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