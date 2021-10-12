.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون

  • الخط
خبز بني (آيستوك)
(آيستوك)

إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قد يبدو من الصعب في بعض الأحيان العثور على خيارات خبز صحية ترضي ذوق الأشخاص المهتمين بالحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك، إذا كنت لا تأكل كمية كافية من الخبز، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، وفقاً لدراسة نشرتها Frontiers in Nutrition.

سكر وأسماك وخبز.. 6 أطعمة تتسبب في تساقط شعرك! صحة سكر وأسماك وخبز.. 6 أطعمة تتسبب في تساقط شعرك!

فقد كشفت الدراسة أن بعض البالغين في الولايات المتحدة يتعرضون لانخفاض بنسبة 10٪ في مستويات الطاقة بسبب ابتعادهم عن تناول الخبز الذي يحتوي الحبوب المكررة مثل الألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد.

أفضل مصدر للطاقة

وقالت سارة ويليامز، أخصائية تغذية مسجلة ومالكة ومؤسس من Sweet Balance Nutrition إن "الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة في مجتمعنا. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر وقود لجسمك ومصدر طاقة الدماغ المفضل".

وأضافت أنه "في نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب أن تأتي نسبة 40-60٪ من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب".

خبز (آيستوك)
خبز (آيستوك)

من جانبها، أكدت كايسي بيرنز مبتكرة "Mama Nutrition " أن "تناول الكربوهيدرات باعتدال أمر جيد فهي تساعد على توفير الطاقة لجسمك، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بأي نشاط بدني على مدار اليوم".

نتائج مؤسفة

وتابعت قائلة إنه ليس من الضروري التخلص تماماً من الخبز أو الحبوب الأخرى في نظامنا الغذائي، مشيرة إلى أن عدم تناوله قد يؤدي إلى نتائج مؤسفة وأحياناً غير صحية.

كذلك، بيّنت أنه إذا أزلنا الخبز والحبوب من نظامنا الغذائي، ولم نعوضها بالكربوهيدرات الأخرى، فهناك احتمال أن نعاني من نقص في السعرات الحرارية في اليوم ونشعر بالإرهاق.

خبز (آيستوك)
خبز (آيستوك)

إلى ذلك، وللحصول على حاجتنا من الكربوهيدرات، اقترحت بارنز اختيار القمح الكامل والخبز كامل الحبوب بالإضافة إلى الأرز البني والشعير والشوفان.

وأشارت إلى أن تضمين هذه الأطعمة بانتظام في نظامنا الغذائي سيساعد على الحصول على ما يكفي من الألياف والحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم، وسيساعد ذلك على الشعور بالرضا والنشاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اكتشاف يقلب التاريخ.. البشر استخدموا التبغ قبل 12300عام اكتشاف يقلب التاريخ.. البشر استخدموا التبغ قبل 12300عام
حادث مروع في أميركا.. شاهد سقوط طائرة وسط حي سكني حادث مروع في أميركا.. شاهد سقوط طائرة وسط حي سكني
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة
كوكب كوكب "جهنمي" مطره حديد سائل وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر
قبل أن تذهب
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشاف ينسف ما درسناه حول نواة كوكب الأرض
اكتشف المزيد