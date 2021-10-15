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للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!

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الفاصولياء (آيستوك)
الفاصولياء (آيستوك)

للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!

دبي – العربية.نت

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إذا كان النظام الغذائي يلعب دوراً رئيسياً في المدة التي نعيشها، فما هي الأطعمة الأفضل لتناولها؟

فبعد النظر إلى الأماكن في العالم التي يعيش فيها الناس أطول فترة، وجدت دراسة نشرها موقع The American Journal of Lifestyle Medicine أن الفاصولياء هي أحد أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لتعيش حتى 100 عام.

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وعكف الباحثون على دراسة المناطق الزرقاء "بلو زون" في العالم، وهي المناطق التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عاماً، ووجدوا العديد من أوجه التشابه في النظام الغذائي ونمط الحياة بين المناطق وأحدها تناول البقوليات.

ووفقاً للدراسة هناك 9 قواسم مشتركة بين هذه المناطق، أبرزها تناول الفاصوليا باعتبارها "حجر الزاوية في نظام غذائي مئوي."

الفاصولياء (آيستوك)
الفاصولياء (آيستوك)

لماذا الفاصوليا مهمة جدا؟

فقد وجد الباحثون في نظام "بلو زون" الغذائي أن الأشخاص في هذه المناطق الذين عاشوا أطول فترة يأكلون حوالي كوب واحد كامل من الفاصوليا يومياً، وعندما تقرأ عن الفوائد الصحية للفاصوليا، ستبدأ في فهم السبب.

وعلى سبيل المثال، الفاصوليا مليئة بالبروتينات والألياف النباتية ولا تحتوي على أي دهون على الإطلاق تقريباً.

ففي كوب واحد من الفاصوليا السوداء، على سبيل المثال، ستستهلك 15 غراماً من البروتين، و 15 غراماً من الألياف، وأقل من غرام واحد من السكر والدهون.

الفاصولياء (آيستوك)
الفاصولياء (آيستوك)

تقلل خطر الاكتئاب

ويرتبط الحصول على مستويات كافية من الألياف بحياة أطول وأكثر صحة ووفقاً لجمعية الشيخوخة الأميركية، فقد وجد أنها تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى الخرف.

كذلك، تحتوي الفاصوليا على مضادات أكسدة قوية تسمى البوليفينول، والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد أيضاً في الشيخوخة الصحية.

وفقاً لمراجعة من المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، يوجد البوليفينول في العديد من أنواع الفاصوليا المختلفة (السوداء، والحمراء) وقد ثبت أنه مضاد للالتهابات ومضاد للسكري ومضاد للسمنة والقلب.

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