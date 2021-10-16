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لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا!

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بيتزا ببروني (آيستوك)
بيتزا ببروني (آيستوك)

لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا!

دبي – العربية.نت

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لا شك أن أي طعام لا يمكن أن يصيب المرء بأمراض القلب بشكل مباشر، إلا أن بعضها قد يزيد من احتمالية ذلك، بالإضافة طبعاً إلى عوامل أخرى مثل تاريخ العائلة الصحي وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة، بحسب ما يؤكد الأطباء..

لكن لا شك أن الوجبات التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة، من أسوأ تلك الأنواع للقلب.

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ولعل أحد أبرز تلك الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بيتزا اللحم الغنية بالدهون المشبعة، بحسب الخبراء.

فقد أكدت جمعية القلب الأميركية (AHA) أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بانتظام يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، وفق ما نقل موقع "Eat this Not that" .

كما يمكن أن ترفع اللحوم المصنعة التي تحتويها تلك البيتزا، مثل السجق، والبيبروني، والسلامي، النوع الضار من الكوليسترول، المعروف باسم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL).

بيتزا (آيستوك)
بيتزا (آيستوك)

كوليسترول عالي

ويؤدي ارتفاع مستوى كوليسترول LDL إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السكتة الدماغية، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

إلى ذلك، تحتوي اللحوم المصنعة أيضا على الكثير من بالصوديوم، مما قد يضغط على قلبك أيضاً.

وقد يؤدي تناول وجبات تضم نسبة عالية من الصوديوم باستمرار إلى رفع مستويات ضغط الدم، ما يؤثر كذلك على صحة قلبك.

بيتزا السلامي (آيستوك)
بيتزا السلامي (آيستوك)

نسبة عالية من الصوديوم

وبغض النظر عن محبي بيتزا اللحم، هناك الكثير من الأطعمة الأخرى المسؤولة عن احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.

فما يقرب من 70٪ من مدخول الصوديوم الغذائي للناس يأتي من تناول الأطعمة المعبأة والمجهزة.

ويبقى الأهم ضرورة تجنب أي طعام مشبع بالدهون، فضلا عن الاعتدال في كميات الأكل!

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