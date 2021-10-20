.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تفرعت عن دلتا.. انتشار متحور جديد لكورونا في بريطانيا

  • الخط
(تعبيرية)

تفرعت عن دلتا.. انتشار متحور جديد لكورونا في بريطانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت تشغل فيه متحورات الفيروس المستجد العالم أجمع، كشفت بريطانيا مفاجأة صادمة.

فقد أعلنت الحكومة، الثلاثاء، أنها "تتابع عن كثب" انتشار متحور فرعي جديد لكورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معديا بشكل أكبر، وفق فرانس برس.

7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب صحة 7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب

متفرع عن "دلتا"

والمتحور "أيه واي فور بوينت تو" (AY4.2) متفرع عن "دلتا" الشديد العدوى والذي ظهر في البداية بالهند وتسببت في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

من جهته قال متحدث باسم الحكومة: "نحن نتابع المتحور الجديد عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر". غير أنه شدد على أن "لا شيء يوحي بأنه ينتشر بسرعة أعلى".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

تجاوز 40 ألفاً كل يوم

يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عدداً متزايداً من الإصابات تجاوز 40 ألفاً كل يوم، وهو معدل أعلى بكثير من المسجل في بقية أوروبا. وأحصت بريطانيا في الإجمال نحو 139 ألف وفاة جراء الوباء.

كما يعزو بعض العلماء تدهور الوضع الوبائي، لاسيما في صفوف المراهقين والشباب، إلى ضعف تطعيم القصر وتقلص مناعة تطعيم الأكبر سناً في وقت مبكر جداً ورفع التدابير الوقائية بإنجلترا في يوليو.

"ليس السبب"

لكن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو يرى أن المتحور الجديد "ليست سبب الارتفاع الأخير في عدد الإصابات في المملكة المتحدة"، مضيفاً أن ظهورها لا يشكل "وضعاً مشابهاً لظهور المتحورين ألفا ودلتا اللذين كانا أكثر قابلية للانتقال (50% أو أكثر) من جميع السلالات في ذلك الوقت".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

يشار إلى أن المتحور الجديد غير موجود تقريباً خارج المملكة المتحدة، باستثناء 3 حالات سجلت في الولايات المتحدة وعدد قليل في الدنمارك، وقد اختفى هناك تقريباً منذ ذلك الحين. والعمل جار لاختبار مقاومته للقاحات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة عن مفاجأة عن "فيتامين د".. يمنع السمنة لهذا السبب!
أميركا تفضح شبكة قرصنة صينية.. أميركا تفضح شبكة قرصنة صينية.. "اخترقوا هواتف حول العالم"
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
"كشفه اللايف".. أشهر وأطرف سارق في مصر بقبضة الأمن
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد