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أطعمة تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء.. احذروها

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نقانق لحوم

أطعمة تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء.. احذروها

دبي - العربية.نت

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حذر موقع "فوكس" من 3 أطعمة تتسبب في الإصابة بسرطان الأمعاء وهي المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.

ونقل الموقع عن الطبيب الألماني توماس فريلنغ قوله إنه من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية، يجب على المرء الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب الأطعمة الخطرة.

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وضمن السكر في قائمة الأطعمة الخطرة. موضحا أن أنواعًا معينة من البكتيريا تتكاثر جيدًا في بيئة السكريات، إضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق.

كما أوضح أن "هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، فيجب ألا تأكل أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع".

إضافة إلى ذلك، أشار إلى الدهون "السيئة"، فهي توجد، على سبيل المثال، في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.

في المقابل، عدد قائمة الأطعمة الصحية، منها الفاصوليا والخضروات فهي تحتوي على مواد الصابورة مثل الألياف. ثم هناك الموز الغني بالإينولين، والأسماك وهي مصدر للأحماض الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة والخبز الرمادي.

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