.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!

  • الخط
آشعة صدر كورونا تعبيرية
كورونا (تعبيرية)

خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خبر قد يحبط ملايين المتعافين من فيروس كورونا، أظهرت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة "تتبخر" في المجاري الهوائية بسرعة بعد الإصابة بالوباء!

إلا أن التطعيم يفعل فعله لاحقا ويزيد من مستوياتها بشكل كبير بعد جرعتين، بحسب ما أكدت دراسة جديدة صادرة عن معهد كارولينسكا" السويدي.

اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة فيروس كورونا اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن تناول جرعة ثانية من اللقاح بعد التعافي من كورونا، قد يكون مهماً للحماية من إعادة العدوى ومنع انتقالها.

وفي السياق، أوضحت آنا سورينسن، التي قادت البحث، بحسب ما نقلت مجلة "جي سي إل انسايت"، أن ما يجعل الدراسة فريدة من نوعها هو أننا نظرنا في عينات من الدم والمسالك الهوائية على السواء؛ ما أعطانا معرفة جديدة بالاستجابة المناعية في الأماكن التي يصيبها الفيروس، وهو أمر نادر في الدراسات؛ نظراً لأنه من الصعب أخذ عينات من الشعب الهوائية، لذلك كنا نعرف القليل عن مستويات الأجسام المضادة في هذا المكان مقارنة بالدم".

الخبر الجيد!

في حين اعتبرت أن الخبر الجيد يكمن في أن الأجسام المضادة عادت سريعاً بعد التطعيم لدى أولئك الذين أصيبوا سابقا بالوباء، ليس فقط في الدم ولكن أيضاً في الشعب الهوائية.

وأوضحت أن العلماء وجدوا أن مستويات الأجسام المضادة في الشعب الهوائية بعد جرعتين من اللقاح كانت في كثير من الأحيان أعلى مما كانت عليه خلال مسار المرض، فيما وجدوا لدى الأشخاص الذين لم يصابوا قبل التطعيم، مستويات أقل بكثير أو لا يمكن اكتشافها حتى!

فيما أشارت، كارين لوري، المؤلفة المشاركة في الدراسة إلى أن "نتائج هذا البحث أظهرت أن دراسة الدم فقط لا تعكس مستويات الأجسام المضادة في الجهاز التنفسي، والتي من المحتمل أن تلعب دوراً رئيسياً في تحييد الفيروس في الأماكن التي يوجد فيها، ولذلك فإن استكمال التطعيم بجرعة ثانية قد يكون مهماً لتحقيق الاستجابات المناعية المثلى وتقليل انتشار العدوى بين الأفراد".

يذكر أن مستوى الأجسام المضادة المطلوب للحماية من العدوى غير معروف، بعد على الرغم من كافة الدراسات التي تجرى حول هذا الموضوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
جديد الروبوت سبوت.. محاكاة بارعة لرقص نجم شهير! جديد الروبوت سبوت.. محاكاة بارعة لرقص نجم شهير!
الأكثر قراءة
صورة تفطر القلب.. لاجئة سورية تبكي مادة يدها لجارتها صورة تفطر القلب.. لاجئة سورية تبكي مادة يدها لجارتها
إليسا لجورج قرداحي: إليسا لجورج قرداحي: "برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"
روجينا تحرج زوجها على الهواء.. لماذا ارتبك أشرف زكي؟ روجينا تحرج زوجها على الهواء.. لماذا ارتبك أشرف زكي؟
والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب.. ويكشف سر طلاقها الأول والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب.. ويكشف سر طلاقها الأول
الأزمة مستمرة.. عزلة عربية أمام لبنان ومطالبات بإقالة قرداحي الأزمة مستمرة.. عزلة عربية أمام لبنان ومطالبات بإقالة قرداحي
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
قبل أن تذهب
هل يجبر المرض الملكة إليزابيث على التنازل عن العرش؟
هل يجبر المرض الملكة إليزابيث على التنازل عن العرش؟
اكتشف المزيد