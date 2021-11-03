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بموافقة منظمة الصحة.. كوفاكسين ينضم لقائمة لقاحات كورونا

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بموافقة منظمة الصحة.. كوفاكسين ينضم لقائمة لقاحات كورونا

العربية.نت، وكالات

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انضم لقاح جديد إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها.

فقد منحت المنظمة الأربعاء موافقة طارئة للقاح كوفاكسين، الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية.

وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78%، موصى به لجميع الفئات العمرية، بدءاً من سن 18 عاماً، ويعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

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مناسب لهذه البلدان

كما أنه "مناسب خصوصاً للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه"، بحسب بيان المنظمة.

يشار إلى أن كوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

من نيودلهي (أرشيفية من رويترز)
من نيودلهي (أرشيفية من رويترز)

الاعتراف الدولي

أما اللقاحات المضادة لكوفيد والتي سبق أن حصلت على موافقة منظمة الصحة هي فايزر/بيونتيك ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.

من نيودلهي (أرشيفية من رويترز)
من نيودلهي (أرشيفية من رويترز)

وتسهل موافقة المنظمة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصاً للوكالات الأممية وآلية كوفاكس التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقراً.

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