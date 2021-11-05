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بايدن: سيكون لدينا قريباً أقراص تنتجها شركة فايزر لمعالجة مرضى كورونا

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جو بايدن
بايدن
فيروس كورونا

بايدن: سيكون لدينا قريباً أقراص تنتجها شركة فايزر لمعالجة مرضى كورونا

مؤكداً أن "العقار الجديد ضد كوفيد-19 ينتظر الترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأميركية

العربية.نت، وكالات

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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه "قد يكون لدينا قريبا أقراص لعلاج لفيروس كورونا كوفيد-19، فخبراء الاقتصاد يؤكدون أن القواعد الجديدة لفرض التطعيم تعزز انتعاش الاقتصاد بسرعة"، مؤكدا أن "العقار الجديد ضد كوفيد-19 ينتظر الترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأميركية".

وكانت قد أعلنت شركة "فايزر" الأميركية، في وقت سابق من اليوم، أن "حبوبها التجريبية لعلاج فيروس كورونا، تخفض خطر معدلات النقل للمستشفيات، والوفاة بنسبة 89% بالمئة، وستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والجهات التنظيمية الدولية، الموافقة على عقارها المضاد لكورونا في أقرب وقت ممكن".

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أسهم فايزر

وقفزت أسهم الشركة في مستهل تعاملات السوق الأميركية، اليوم الجمعة، بنسبة 9% إلى 47.79 دولار، بعدما تراجعت أمس بنسبة 1.31%.

وتشير أنباء إلى أن الشركة ستطلب موافقة الاستخدام الطارئ للدواء الذي يأتي على شكل حبوب، والذي يجنب الوفيات ودخول المستشفى لمرضى كوفيد 19.

وأعلنت فايزر، في سبتمبر الماضي، اختبار علاجها المحتمل المضاد لكورونا كدواء وقائي يهدف إلى درء الفيروس إذا أصيب به أحد الأشخاص عن قرب.

وأوضحت الشركة الأميركية، وقتها أنها ستدرس تأثير الحبوب التي تطورها مضاف إليها جرعة منخفضة من عقار "ريتونافير"، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية ينتمي إلى عائلة مثبطات البروتياز في الإيدز، وذلك على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ويعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب.

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