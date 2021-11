لنوم أفضل.. إليك ما يمكن أن تفعله زبدة الفول السوداني!

عندما نبحث عن وجبة خفيفة مثالية قبل النوم، فإننا نفضل شيئاً لذيذاً مثل وعاء من الحبوب مع الحليب أو ربما نفضل شيئاً دافئاً، لكن مهما كانت الخيارات فالأهم أن تكون الوجبة الخفيفة مشبعة وتساعد على نوم أفضل.

فقد كشف خبراء صحة أن زبدة الفول السوداني مصدر جيد للدهون الصحية والبروتينات، ويمكن أن تساعد على الشعور بالشبع طوال الليل، بحسب موقع USDA FoodData Central.

وتحتوي ملعقتان فقط من زبدة الفول السوداني على نحو 7 غرامات من البروتين و15 غراماً من إجمالي الدهون، وذلك حسبما نشر موقع " eat this not that" الطبي المتخصص.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

كذلك، ثبت أن الفول السوداني المصنوع بشكل أساسي من الدهون الأحادية غير المشبعة يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنها يمكن أن تساعد في تقليل النوع الضار من الكوليسترول المعروف باسم (LDL)..

ويحتوي أيضاً على مجموعة من الفيتامينات والأحماض الأمينية المعروفة للمساعدة في تعزيز النوم الجيد.

يحتوي على فيتامين "ه"

فعلى سبيل المثال يعتبر الفول السوداني مصدراً جيداً لفيتامين (هـ)، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 ارتباطاً بين انخفاض تناول فيتامين (هـ)، من بين العناصر الغذائية الأخرى، وأنماط النوم السيئة لدى النساء.

كما يعتبر الفول السوداني مصدراً جيداً للحمض الأميني المسمى التربتوفان الذي قد يساعد في تحسين نوعية النوم. وهذا لأن الجسم يحتاج إلى التربتوفان لإنتاج نوعين من هرمونات النوم الرئيسية هما "السيروتونين" و"الميلاتونين".

تنظيم الغلوكوز

لذا، إذا كنت تبحث عن شيء ما لمساعدتك على النوم حتى الصباح، فقد تكون ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على خبز الحبوب الكاملة.

وأشارت الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية قبل النوم يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي. وقد يساعد أيضاً في تنظيم مستويات الغلوكوز (السكر) في الدم.