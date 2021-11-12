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ليس فيتامين سي أو دي.. حل سحري لتقوية المناعة!

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الزنك

ليس فيتامين سي أو دي.. حل سحري لتقوية المناعة!

دبي - العربية.نت

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مع حلول فصل الشتاء، يبحث الكثيرون على بدائل طبيعية ومكملات غذائية، لتجنب نزلات البرد، ودعم مناعة الجسم ويأتي في المقام الأول فيتامينات سي ودي، حيث تروج بعض الدراسات بأنهما الأفضل لدعم المناعة.

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إلا أن مكملات الزنك يبدو أنها تحتل المرتبة الأولى، متقدمة على فيتاميني دي وسي في دعم مناعة الجسم، بحسب ما أفادت مجلة "Eat This, Not That" المتخصصة في التغذية والصحة.

إذ يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحصل عليها الإنسان من خلال النظام الغذائي بشكل طبيعي عن طريق بعض الأطعمة، مثل المحار واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والبقوليات والحبوب المدعمة وغيرها.

لكن فيما يتوقع أن يحصل الأشخاص الذين يتناولون بشكل منتظم الأطعمة الحيوانية، كميات كافية من الزنك، يعتبر أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أكثر عرضة لنقص هذا المكمل الفريد، الذي يساعد في دعم جهاز المناعة من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات.

ويعاني الأشخاص الذين ينخفض لديهم الزنك من التعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي والالتهابات الأخرى.

إلى ذلك، أثبت تناوله على شكل أقراص أو شراب، أنه يقلل من مدة نزلات البرد ويساعد في تسريع الشفاء، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في أميركا (NIH).

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