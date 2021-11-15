.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

10 غرامات من هذه الحبوب.. تخفض 10% من مستويات الكوليسترول!

  • الخط
iStock-1312264065
تعبيرية

10 غرامات من هذه الحبوب.. تخفض 10% من مستويات الكوليسترول!

ملعقة صغيرة ممتلئة من هذه الحبوب يوميًا لمدة 12 أسبوعا تساعد أيضًا بتحقيق مستويات صحية للغلوكوز بالدم

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

أظهر بحث جديد أن تناول ملعقة صغيرة فقط من خردل الحبوب الكاملة يوميًا يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بنسبة 10%، بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وينتج ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون وخيارات نمط حياة غير صحية. وبالطبع، يمكن أن يكون اختيار النظام الغذائي الصحي الصحيح وممارسة المزيد من التمارين كافيين في بعض الأحيان لعكس الضرر.

حبوب الخردل
حبوب الخردل

ملعقة صغيرة ممتلئة يوميًا

توصلت دراسة علمية، أجرتها شركة منتجات غذائية بالاشتراك مع جامعة كارديف ميتروبوليتان، إلى أن خردل الحبوب الكاملة يمكن أن يكون مفيدًا لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. ويمكن أن يساعد تناول ملعقة صغيرة ممتلئة بخردل الحبوب الكاملة، أو ما يعادل 10 غرامات، في تحقيق مستويات صحية من الكوليسترول. تشير الأدلة إلى أن 86% من المشاركين شهدوا "انخفاضًا كبيرًا" في مستويات الكوليسترول لديهم على مدار 12 أسبوعًا.

علوم وتكنولوجيا الأغذية

تم تقديم البحث، الذي يرجح إمكانية مساعدة المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول عن طريق تناول 10 غرامات يوميًا من خردل الحبوب الكاملة، إلى مؤتمر الاتحاد الأوروبي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

تأثير حمية منخفضة الدهون

أفادت نتائج الدراسة بأنه "ظهر اتجاه تنازلي واعد لأولئك المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف الوعائي"، مع الإشارة إلى أن نسبة 10% هي نفس معدل انخفاض مستويات الكوليسترول، الذي يمكن تحقيقه عند اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

فوائد أخرى

لم تقتصر الفوائد الصحية لخردل الحبوب الكاملة على خفض الكوليسترول فقط، بحسب ما ورد في نتائج الدراسة، وإنما ثبت أيضًا أنه يمكن أن يساعد خردل الحبوب الكاملة أيضًا في تحقيق مستويات صحية من الغلوكوز في الدم.

وفقًا لدراسات مايو كلينك، يجب أن تكون مستويات السكر في الدم عند الصيام أقل من 100 ملليغرام لكل ديسيلتر، مما يعني أن خردل الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري.

تهديد رئيسي

بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟ سوشيال ميديا بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟

يُعد ارتفاع نسبة السكر في الدم التهديد الرئيسي، الذي يشكله مرض السكري من النوع 2، والذي يجب التحكم فيه والعمل على ثبات مستوياته في الدم لحماية الملايين من المرضى الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري حول العالم.

نصوص تراثية قديمة

تعود الفوائد الصحية لخردل الحبوب الكاملة إلى النصوص المصرية واليونانية والرومانية القديمة. ويمكن الاستفادة بفوائدها من خلال الكثير من الطرق من بينها دمج خردل الحبوب الكاملة في الروتين الغذائي اليومي، حيث توصي الدراسة باستخدامه كتوابل أو نكهة إضافية في الطبخ أو الغمس، إلى جانب اتباع النصائح والإرشادات العامة التي تؤكد على ضرورة تغيير نمط الحياة بما يشمل اتباع نظام غذائي صحي متنوع وممارسة الرياضة، وبالتحديد رياضة المشي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي
فصوص صغيرة تحمل كنزا صحيا.. خاصة خلال فصل الشتاء فصوص صغيرة تحمل كنزا صحيا.. خاصة خلال فصل الشتاء
الأكثر قراءة
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق
تحذير.. هذا أكثر طعام يرفع مستوى الكوليسترول الضار تحذير.. هذا أكثر طعام يرفع مستوى الكوليسترول الضار
الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية
تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح "بأي ثمن"
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
قبل أن تذهب
انخفاض احتياطي الدواء ينذر بكارثة صحية في كردستان العراق
انخفاض احتياطي الدواء ينذر بكارثة صحية في كردستان العراق
اكتشف المزيد