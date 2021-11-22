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هذه ببساطة الأوقات المناسبة للفطور والغداء والعشاء

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آيستوك - تعبيرية
آيستوك - تعبيرية

هذه ببساطة الأوقات المناسبة للفطور والغداء والعشاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يطمح الجميع إلى البقاء بصحة جيدة طيلة حياتهم، متبعين أنظمة غذائية صحية على سبيل المثال، لكن الحقيقة تكمن في تفاصيل أخرى أيضاً، وأبرزها الأوقات الصحيحة لتناول وجباتنا.

فقد كشف خبراء صحة أن التوقيت المناسب لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء، مهم للغاية، وفق موقع Only My Health.

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ولخّص الموقع الأوقات المناسبة لكل وجبة وأفضل الأطعمة التي يفضل وجودها في أطباقنا، كما هو موضح أدناه.

الإفطار

وأوضح أنه من الأنسب تناول وجبة الإفطار بين الساعة 7 و9 صباحاً، فيما يجب أن يحتوي أصنافاً مغذية مثل الشوفان، والخبز، والحليب، والعصير، والبيض، إلخ.

خبز (آيستوك)
خبز (آيستوك)

الغداء

في حين يفضل تناول وجبة الغداء بين الساعة 12 و2 ظهراً، ويجب أن تشمل أطعمة مثل العدس والأرز والخبز والخضراوات واللبن والسلطات.

شاي أخضر
شاي أخضر

الوجبة الخفيفة

أما وقت الوجبة الخفيفة (سناك)، ففضل الخبراء أن تكون في 4 مساءً، مشيرين إلى أنه يمكن تناول العصير أو الشاي الأخضر معها.

طبق السلطة
طبق السلطة

العشاء

إلى ذلك، تعتبر الساعة الثامنة الوقت المثالي لتناول العشاء، وفقاً للخبراء. مشيرين إلى أنه يجب على المرء أن يأكل قبل النوم بثلاث ساعات.

وبعد العشاء يمكنك ممارسة المشي حتى يتم هضم الطعام، والحصول أيضاً على قسط كافٍ من النوم بعد ذلك.

ونصح الخبراء باتباع هذا النظام الغذائي، لتفادي الإصابة بالأمراض.

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