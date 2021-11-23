أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك

يمكن أن يساعد نظامك الغذائي في الحفاظ على قوة رؤيتك وتقليل خطر الإصابة بحالات خطيرة تهدد قدرتك على الرؤية. لحماية بصرك، ويجب أن تعتني بالعينين من خلال إجراء فحوصات منتظمة والإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية، يمكن تحسين صحة عينيك من خلال دمج الأطعمة الستة التالية في نظامك الغذائي:

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1- الأسماك

نظرًا لأن الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، فيمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين وتحسين بصرك.

كما رجحت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على حصص منتظمة من الأسماك يمكن أن تمنع حالات مثل الضمور البقعي أو الغلوكوما.

ويمكن بالطبع لمن لا يفضلون تناول السمك أو يتبعون نظامًا غذائيًا لا يشتمل على الأسماك، أن يتناولوا مكملات أوميغا-3 النباتية لجني فوائد الأحماض الدهنية.

2- البيض

ويحتوي صفار البيض النموذجي على العناصر الغذائية والفيتامينات التالية المفيدة لصحة العين:

• فيتامين A

• لوتين

• زياكسانثين

• الزنك

يحمي فيتامين A القرنية بينما يمكن أن يقلل اللوتين والزياكسانثين من خطر الإصابة بالضمور البقعي أو الغلوكوما. كما أن الزنك هو مفتاح تحسين الرؤية ليلًا، أو عندما الإضاءة خافتة.

3- الجزر

ويشتهر الجزر بتحسين البصر، وهو اختيار رائع لتناوله إذا كان الشخص يرغب في تعزيز قدرته على الإبصار، لأنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامين A وبيتا كاروتين، وكلاهما سيساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

إن أحد أعراض نقص فيتامين A هو ما يسمى "العمى الليلي"، لذا فإن تناول الجزر يمكن أن يساعد على تجنب جزء من هذه الأعراض، ولكنه لا يمنح قدرات خارقة للطبيعة.

4- اللوز

يحتوي اللوز على مستويات عالية من فيتامين E، الذي غالبًا ما يُنسب إليه الفضل في جعل البشرة ناعمة وسلسة، ولكنه يمكن أيضًا أن يحسن بصرك ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

5- الكرنب (الكالي Kale)

يتميز الكالي باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، من بينها ذلك اللوتين والزياكسانثين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

6- البرتقال

يشتهر البرتقال بأنه غني بفيتامين C الذي يقوم بالعديد من الوظائف المهمة في الجسم، ومن بينها الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وهو أمر ضروري لصحة العين.