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احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن

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تعبيرية

احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن

قلة التمارين في الهواء الطلق قد تتسبب أيضا في زيادة الوزن

دبي - العربية.نت

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مع تحول الطقس الى البرودة وتمضية وقت أكثر داخل المنزل، يلجأ الشخص للطعام لملء وقته، ما يؤدي الزيادة وزنه حسبما نشر موقع "إيت ذيس".

فإلى جانب قلة التمارين في الهواء الطلق التي قد تتسبب في زيادة الوزن، كما تقول باولا دوبريتش، المختصة في الصحة العامة، علينا تجنب بعض أنواع الطعام.

الفطائر المحلاة

تقول دوبريتش: "على الرغم من أن قطعة واحدة هنا أوهناك من غير المرجح أن تسبب لك زيادة في الوزن، فإن تناول الكثير من هذه الحلويات ستظهر أعراضه بمرور الوقت".

المعكرونة

تقول دوبريتش: "بشكل عام، مع اقترابنا من الأشهر الباردة، يميل الناس إلى اشتهاء المزيد من الأطعمة المريحة مثل المعكرونة والجبن".


وتضيف: "مع انخفاض النشاط البدني خلال أشهر الشتاء، فليس من المستغرب أنه من المتوقع اكتساب بضعة أرطال".

البسكويت والكعك

وتشرح أستاذة العلوم إليز هارلو: "تتكون معظم أنواع البسكويت من الدقيق المكرر والسكر، وكلاهما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة في الأنسولين وهو هرمون يخزن الدهون".

الحساء المصنوع من الكريم

وقالت دوبريتش: "الحساء طعام شتوي رائع وعادة ما تكون طريقة رائعة لإضافة المزيد من الخضار لنظامك الغذائي، ومع ذلك، يمكن أن تزيد قياس محيط الخصر لديك إذا واصلت اختيار الأنواع المصنوعة من الكريمة المكثفة.


وتوصي دوبريتش: "حاول اختيار الحساء الخفيف الذي يعتمد على الخضار لتجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها".

فطائر البطاطس المقلية

تعد فطائر البطاطس المقلية مساهمًا رئيسيًا في زيادة الوزن في فصل الشتاء إذا انتهى بك الأمر بتناولها طوال الشهر.
تقول دوبريتش: "حاول تقليل تناول هذه الأطعمة واختر الخيارات الصحية مثل البطاطا المطبوخة بالفرن".

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