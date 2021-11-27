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أمل في مواجهة كورونا.. حبة فعالة لعلاج الفيروس

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حبة مولنوبيرافير التي طورتها شركة ميرك
فيروس كورونا

أمل في مواجهة كورونا.. حبة فعالة لعلاج الفيروس

طورتها شركة ميرك.. والغذاء والدواء الأميركية توصي الحوامل بعدم استخدامها

العربية.نت، وكالات

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في خبر يبعث الأمل بمواجهة كورونا، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي آيه)، أن الحبة المضادة لكوفيد التي طورتها شركة ميرك فعالة في علاج الفيروس لكنها توصي بعدم استخدامها من قبل النساء الحوامل.

يأتي نشر التقرير قبل اجتماع للجنة خبراء إدارة الغذاء والدواء يرتقب عقده في 30 نوفمبر، حيث سيتم تقييم توصيات بهدف السماح باستخدام طارئ لهذا العقار المعروف باسم "مولنوبيرافير". وفي حال الموافقة عليه، فإن هذا الدواء سيشكل تقدماً كبيراً في مكافحة الوباء عبر السماح بخفض الأشكال الخطيرة من المرض بسهولة.

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وقالت إدارة الغذاء والدواء في تقرير تمهيدي نشر الجمعة، إن العقار فعال لدى المرضى المصابين بكوفيد-19 ويواجهون خطر دخول المستشفى.

ليس هناك أي سيناريو سريري

غير أنها اقترحت على اللجنة عدم التوصية بالسماح به للنساء الحوامل، معتبرة أنه "ليس هناك أي سيناريو سريري حيث الفوائد تفوق المخاطر" لدى هذه الفئة.

وفي حين لم تشمل الدراسة السريرية لميرك أي امرأة حامل، فإن إدارة الغذاء والدواء الأميركية استندت في توصيتها إلى نتائج دراسة على فئران وأرانب حوامل، والتي كان لبعض المواليد فيها تشوهات أكثر من مجموعات أخرى.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

يشار إلى أنه من أجل طلب الترخيص، استندت ميرك إلى هذه التجربة السريرية التي قامت بها مع شريكتها شركة "ريدجباك بايوثيرابوتيكس" على أشخاص مصابين بحالات خفيفة إلى متوسطة من كوفيد-19 مع عامل خطر واحد على الأقل، تلقوا العلاج في الأيام الخمسة التي تلت العوارض الأولى.

نتائج مقنعة

وكان معدل الاستشفاء أو الوفاة لدى المرضى الذين تلقوا هذا العلاج 7,3% مقابل 14,1% لدى الذين تلقوا الدواء الوهمي، فيما لم تسجل أي وفاة لدى الأشخاص الذين عولجوا بعقار "مولنوبيرافير" مقابل 8 في المجموعة الثانية.

إلى ذلك كانت النتائج مقنعة بشكل كاف لدرجة أن لجنة مستقلة لمراقبة البيانات وبالتشاور مع إدارة الغذاء والدواء قررت إيقاف التجربة بشكل سابق لأوانه.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات مثل مولنوبيرافير عبر تقليل قدرة الفيروس على التكاثر لتكبح بذلك المرض. ويمكن أن يكون دورها مزدوجاً: ألا يعاني الأشخاص المصابون من عوارض خطيرة، لكن أيضاً ألا يصاب هؤلاء الذين خالطوا مريضاً عن كثب بالمرض.

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