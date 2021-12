لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور

إن اختيار المكونات الصحيحة عند تناول وجبة الإفطار كل صباح يساعد بالضرورة على سرعة فقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That.

تقول الدكتورة جولي أبتون، اختصاصية تغذية أميركية: "تشير الدراسات إلى أن وجبات الإفطار الغنية بالبروتينات تحفز هرمونات الشبع أكثر من الوجبات التي تحتوي على نفس السعرات الحرارية ولكنها تحتوي على نسبة أعلى من الدهون أو الكربوهيدرات. إن الوجبات الغنية بالبروتينات، على وجه التحديد، أكثر فعالية في الحفاظ على هرمون الجريلين [المعروف باسم هرمون الجوع]، على العكس من الوجبات الغنية بالدهون أو الكربوهيدرات".

وتشير الدكتورة أبتون إلى دراسة وجدت أنه عندما تناول الرجال وجبة غنية بالبروتينات من البيض والخبز المحمص في وجبة الإفطار، فإنهم حصلوا على 331 سعرًا حراريًا أقل مقارنة بالوقت الذي تناول فيه الرجال وجبات إفطار متساوية السعرات الحرارية من الحبوب والحليب والخبز المحمص (عالي الكربوهيدرات) أو مخبوزات الـ"كرواسون" (الغني بالدهون)".

20 إلى 30 غراماً من البروتين

وأضافت أنه "في حين أن من غير الواضح مقدار البروتين الذي يجب تضمينه في وجبة الإفطار للحصول على أفضل النتائج، فإن الإجماع العام هو أنه يجب أن يكون حوالي 20-30 غرامًا من البروتين وأن تكون الخيارات من الكربوهيدرات في الوجبة صحية أي من الحبوب الكاملة مع عدم وجود الكثير من السكريات المضافة. ويمكن أن تكون الدهون عالية طالما أنها من مصادر غير مشبعة في الأساس".

لكن لا يعد البروتين هو المصدر الغذائي الوحيد الذي يمكن أن يدعم فقدان الوزن في الصباح، حيث إن هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى (حتى الفيتامينات والمعادن) التي يمكن أن تعمل معًا وتزيد من حرق الدهون. ولهذا، يورد موقع Eat This Not That خيارات لوجبات الإفطار معززة لإنقاص الوزن، بناء على توصيات اختصاصيي التغذية، فيما يلي:

بيض ونقانق نباتية

يعتبر البيض ونقانق الإفطار النباتية أحد مكونات الإفطار الفعالة لفقدان الوزن. توصي دكتور أبتون بتناول وصفة تتكون من 2 بيضة كاملة و1 بياض (أو 4 بياض بيض) مخلوط مع نقانق إفطار نباتية مفرومة، موضحة أنه "أثناء تقليب البيض، يمكن إضافة السبانخ المفروم والفلفل الحلو المفروم والصلصة، إلى جانب قدر من حبات الذرة الصغيرة أو تورتيلا من الحبوب الكاملة مع ما لا يقل عن 5 غرامات من البروتين".

تمنح تلك الوصة ميزة الشعور بالشبع مع إنقاص الوزن لأنها " تحتوي على حوالي 25 غرامًا من البروتين من البيض والنقانق النباتية الغنية بالألياف والخضروات المليئة بالألياف. تظهر الأبحاث أن وجبة الإفطار التي تحتوي على حوالي 20-30 غرامًا من البروتين عالي الجودة تشجع على تناول سعرات حرارية أقل طوال اليوم. ويمكن لبروتين البيض أن يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم للسيطرة على الشهية والرغبة الشديدة في تناول مزيد من الطعام".

دقيق الشوفان والزبادي اليوناني

وتقول دكتور أبتون إنه يمكن الحصول على وجبة شهية من شأنها زيادة الجهود في إنقاص الوزن من خلال "الجمع بين البروتين عالي الجودة وألياف بيتا غلوكان الموجودة في الشوفان، والتي يُعرف عنها أنها تساعد على إبطاء عملية الهضم وتقليل هرمونات الجوع للحفاظ على الشعور بالشبع. يتوافر البروتين عالي الجودة من اللبن الزبادي اليوناني الغني بالبروتين بدون إضافة سكر".

وتوضح دكتور أبتون أن طريقة تحضير تلك الوجبة يكون ببساطة من خلال "مزج كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان مع نصف كوب من الزبادي اليوناني العادي غير الدسم أو قليل الدسم مع كوب واحد من التوت الطازج أو المجمد (بدون إضافة سكر)".

زبادي وتوت

عند إعداد وجبات الإفطار لفقدان الوزن، يمكن اختيار نوعين من المغذيات الكبيرة التي يمكن الجمع بينها وهما البروتين والألياف، بالإضافة إلى المعادن الأساسية. تقول دكتور لورين ماناكير مؤلف كتاب The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Feeding Male إن "منتجات الألبان مثل الزبادي تحتوي على الكالسيوم، وهو عنصر غذائي ثبت أنه يدعم جهود إنقاص الوزن. كما يساعد البروتين عالي الجودة الموجود في الزبادي على تعزيز الشبع. في حين أن التوت كمصدر طبيعي للألياف، وهي عامل آخر يمكن أن يساعد في تعزيز الشبع، إلى جانب الاستمتاع ببعض المذاق الحلو بدون سكر مضاف".

توست الحبوب الكاملة والأفوكادو

طالما أن وجبة الإفطار ليست مليئة بالدهون من اللحوم المصنعة أو الزبدة، يمكن أن تكون الدهون جزءًا من وجبة صحية. إن واحدة من أفضل الطرق لدمج الدهون الصحية في الوجبات تكون من خلال تناول الأفوكادو الذي يُصنف كفاكهة دهنية.

تقول دكتور ماناكير إن "الحبوب الكاملة مليئة بالألياف، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. وتمنح إضافة الأفوكادو إليها دفعة من الدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في دعم أهداف إنقاص الوزن أيضًا".

بيض وعجة الفاصوليا السوداء

وتنصح دكتور ماناكير بإعداد نوع من العجة سهلة وسريعة التحضير للحصول على مزيج لذيذ من البروتين والألياف. تشرح دكتور ماناكير أنه "عند الجمع بين البيض والفاصوليا السوداء يمكن الفوز بوجبة تتضمن المزيد من البروتين مع بعض الألياف، بما يمنح شعور بالشبع والطاقة ويسهم بشكل فعال في إنقاص الوزن".