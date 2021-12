لن تصدق.. هذا الشراب الأفضل لمعدة مسطحة بلا بطن

لا يوجد مشروب بعينه يذيب دهون البطن بمفرده، فالطريقة الأكثر أماناً وفعالية لفقدان دهون البطن هي ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

وعلى رغم عدم وجود مشروب معجزة لفقدان الوزن، إلا أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في تحقيق أهدافك الصحية وممارسة الرياضة بشكل عام.

فقد كشف كورتني دانجيلو مؤلف كتاب GoWellness ، أن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن، وفق موقع Eat this Not That المختص بالمواضيع الصحية.

منخفض السعرات

وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب يساعد على معدة مسطحة، فإن أسهل خيار هو تناول مشروب منخفض السعرات الحرارية والسكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خياراً رائعاً.

كذلك، أضاف أن "شاي النعناع مشروب خالٍ من السعرات الحرارية وله نكهة حلوة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية".

مليء بالعناصر الغذائية

ولا يعتبر شاي النعناع خياراً رائعاً لمشروب خالٍ من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه مليء أيضاً بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

كما، بيّن الخبير الصحي أن "للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضاً".

مرخٍ للعضلات

ورغم أن قلة الأدلة الموجودة لإثبات ذلك بشكل كامل، فقد وجدت بعض الأبحاث أن النعناع يمكن أن يعمل بمثابة مرخٍ للعضلات.

وبالتالي يمكن أن يساعد في تمرير الطعام والغازات بسهولة أكبر، وهذا هو السبب في أن الكثير من أنواع شاي الأعشاب تستخدم النعناع كمكون لها.

لكن أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين تحبه وترغب في القيام به بانتظام، مع العثور على الأطعمة الصحية التي تحب تناولها أيضاً.

وإذا كنت تريد مشروباً لذيذاً لمساعدتك في رحلة إنقاص الوزن، فإن شاي النعناع يعد خياراً رائعاً.