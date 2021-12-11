بريطانيا: الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع أوميكرون

فيما يثير أوميكرون حالة فزع في العالم أجمع، على الرغم من تطمينات علمية عدة صدرت مؤخرا، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن متحور فيروس كورونا الجديد ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، لافتة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما تخفف أعراضه.

وتوقعت الوكالة أن يصبح المتحور الجديد السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الحالي، وفق أسوشييتد برس.

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أكثر قدرة على الانتقال بسهولة

كما أفادت في أحدث إحاطة فنية بشأن أوميكرون بأن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن المتحور الجديد أكثر قدرة على الانتقال بسهولة مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

إلى ذلك أظهرت أحدث البيانات في البلاد تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة بأوميكرون بداية من الثامن من ديسمبر، مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

أكثر من مليون إصابة

وتنبأت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بأوميكرون في نهاية ديسمبر في حال استمر الاتجاه الحالي.

يذكر أن المتحور الأحدث من كورونا رصد في كل القارات، لكن أوروبا التي واجهت قبل ظهوره تفشياً قوياً للوباء، تبدو الأكثر تضرراً.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 5,310,986 شخصاً في العالم منذ ديسمبر 2019، وتأكدت إصابة 269,393,887 شخصاً.