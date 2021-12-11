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لنوم عميق وصحي.. اتبع هذه الطريقة لتغفو في دقائق

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

لنوم عميق وصحي.. اتبع هذه الطريقة لتغفو في دقائق

دبي - العربية.نت

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من منا لا يبحث عن النوم العميق والمريح، إلا أن ذلك لم يعد أمراً بعيد المنال بعد اليوم، حيث ابتكر طبيب يدعى أندرو ويل طريقة يركز فيها على طريقة التنفس وتجعلك تغفو في دقائق.

فقد توصل الدكتور أندرو ويل، إلى طريقة تدعى 4-7-8 للنوم، والتي تتضمن تقنية تنفس للمساعدة على الاسترخاء.

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وتتمثل الخطوة الأولى في وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية، ومع الحفاظ على اللسان في هذا الوضع، أخرج الزفير بالكامل، واصنع صوت الزفير.

لاحقاً أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك وعدّ حتى رقم أربعة، ثم احبس أنفاسك للعد حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

نفس إيقاعي

وتتطلب تقنية التنفس 4-7-8 أن يركز الشخص على أخذ نفس عميق للداخل والخارج.

كما يعد التنفس الإيقاعي جزءاً أساسياً من العديد من ممارسات التأمل واليوغا لأنه يعزز الاسترخاء.

وقام الدكتور أندرو ويل بتدريس تقنية التنفس 4-7-8، والتي يعتقد أنها يمكن أن تساعد على تقليل القلق ومساعدة الشخص على النوم وإدارة الرغبة الشديدة والسيطرة على استجابات الغضب أو الحد منها.

تهدئة الجسم

في الأثناء، يساعد نوع التنفس العميق الذي يتم ممارسته كجزء من أسلوب التنفس 4-7-8 على تهدئة جسمك عن طريق تنشيط الجهاز العصبي.

ومن الأفضل القيام بمثل هذه التسلية المريحة في الإضاءة الخافتة، والتي يمكن أن تساعدك على الانتقال إلى وقت النوم.

أما بالنسبة لغرفة النوم، فيجب تحسينها لمساعدتك على الانجراف إلى سبات صحي. ويجب أن تكون مظلمة وباردة وهادئة، ولتحقيق ذلك، يوصى باستخدام ستائر معتمة واستخدام قناع للعين.

في حين أن درجة الحرارة المثالية تختلف من شخص لآخر، إلا أنك تحتاج إلى التأكد من أن الغرفة ليست شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

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