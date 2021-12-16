جنين خارج رحم الأم.. موقعه أصاب الملايين بالذهول

أعلن طبيب كندي عن اكتشافه حالة حمل نادرة للغاية لجنين ينمو داخل كبد أمه، وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثناء إجراء أشعة موجات فوق صوتية بواسطة طبيب الأطفال مايكل نارفي، من معهد أبحاث مستشفى الأطفال في مانيتوبا في كندا، تم اكتشاف الحمل خارج الرحم. ووفقا للتقارير، أنقذ الجراحون حياة المرأة ولكن الجنين الذي كان ينمو للأسف لم ينجُ.

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دهشة وذهول

وقام دكتور نارفي بعرض مقطع فيديو للحالة بالغة الندرة عبر حساب على تطبيق "تيك توك"، وتم مشاهدته بواسطة الملايين حول العالم، الذين أصابهم الذهول والدهشة من الحالة، وعبروا عنها في تعليقاتهم.

وشرح دكتور نارفي الحالة قائلًا: "الحالة لامرأة تبلغ من العمر 33 عامًا كانت تعاني من نزيف الحيض 14 يومًا بعدما تتوقع الحمل منذ 49 يومًا.

وأضاف أن ما تم اكتشافه بعد إجراء الفحص بأشعة الموجات فوق الصوتية هو أن "الحمل حدث في الكبد خارج الرحم".

وأوضح أن الأطباء يصادفون حالات حمل أحيانًا في البطن، ولكن لم يسبق أن صادف شخصيًا "حالة حمل في الكبد"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يعاين مثل هذه الحالة.

الحمل خارج الرحم

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تزرع البويضة الملقحة نفسها خارج الرحم، عادة في إحدى قناتي فالوب، وهي الأنابيب التي تربط المبايض بالرحم، وإذا ما علقت بيضة فيها، فلا تتطور إلى جنين ولا يمكن إنقاذ الحمل.

وتقدر نسبة الحمل البطني، وهو نوع نادر الحدوث، بحوالي بـ1.4% من جميع حالات الحمل خارج الرحم. ومن الحالات بالغة الندرة أن يحدث الحمل في الجزء العلوي من البطن أو الكبد.