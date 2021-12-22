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تحذير من مشروبات الشتاء! إلا إذا..

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مشروب ساخن
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تحذير من مشروبات الشتاء! إلا إذا..

خبراء تغذية: القهوة والشوكولاتة الساخنة من أسوأ العوامل المسببة لجفاف البشرة

العربية.نت

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مع انخفاض درجة الحرارة في أواخر الخريف وأوائل الشتاء، تصبح أعراض جفاف الجلد أكثر شيوعا بمجرد انخفاض الرطوبة في الخارج.

ووفقا لخبيرة التغذية، جينفر مو، فإن بعض المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثيرين خلال أشهر الشتاء يمكن أن تساهم في حكة الجلد أو تقشره، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" Express.

وأوضحت بالقول: "في حين أن الترطيب هو المفتاح، فالمشروبات الساخنة، مثل شرب المزيد من الشاي والقهوة، غالبا ما تؤدي في الواقع إلى جفاف الجلد بسبب آثار إدرار البول".

ويمكن أن تكون القهوة والشوكولاتة الساخنة من أسوأ العوامل المسببة لجفاف البشرة.

تعبيرية
تعبيرية

وفي حديثه إلى موقع "إيفيري داي هيلث" Everyday Health، قال ديفيد. إي. بانكس، مدير مركز الأمراض الجلدية والتجميل وجراحة الليزر: "يمكن للكافيين أن يجفف بشرتك من الداخل".

فيما قالت اختصاصية التغذية، جيني بيرس، لموقع "هيلثي فوود" Healthyfood : "الاستهلاك العالي من الكافيين (أكثر من خمسة أكواب من الشاي أو القهوة القوية) من قبل الأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الكثير من الكافيين سيكون له تأثير مدر للبول، ما يعني الكلى سوف تنتج المزيد من البول. وهذا يمكن أن يكون له تأثير تجفيف بشكل عام".

تعبيرية
تعبيرية

ولا يساهم هذا فقط في جفاف الجلد، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يزيد أيضا من ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

وأوصى بانكس بأنه "لكل كوب من الكافيين تشربه، تأكد من شرب كوب واحد على الأقل من الماء".

والتأكد من أنك تستهلك كمية كافية من الماء هو أفضل طريقة للعناية ببشرتك، ويجب أن نشرب "ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا".

ويضيف: "الماء خيار صحي وغير مكلف لإرواء عطشك في أي وقت. ولا يحتوي على سعرات حرارية ولا على سكريات يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان".

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ومع ذلك، فإن القهوة والشاي ليست بالضرورة "ضارة" بالصحة عند شربهما باعتدال.

وتشمل الطرق الأخرى للعناية بالجلد في الشتاء خفض درجة حرارة الماء عند الاستحمام، بحيث يصبح دافئا بدلا من الغليان الساخن.

وقالت مو: "الاستحمام بمياه ساخنة جدا يمكن أن يتسبب في جفاف شديد للجلد، لذا ضع في اعتبارك خفض درجة الحرارة وترطيب بشرتك بعد ذلك".

وينصح بترطيب البشرة مرتين يوميا صباحا ومساء.

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