أبرزها الفشار.. هذه أسرار تساعدك على فقدان الوزن

يسعى كثيرون لمحاولة إنقاص الوزن، وهذا لا يعني بالضرورة الالتزام بقائمة طعام صارمة بل على العكس هناك وجبات لذيذة تساعدك على خسارة بعض الكيلوغرامات وتحسين صحتك العامة.

وهنا أبرز الوجبات الخفيفة والصحية التي تشعرك بالشبع، وتساعد على التخلص من الوزن، وفق ما نقله موقع "eat this Not that":

1- الفشار

كشفت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة Nutrition Journal أن تناول المشاركين الفشار كوجبة خفيفة، يشعرهم بجوع أقل، وشبع أكثر، فيما تناولوا سعرات حرارية أقل مقارنة بتناول رقائق البطاطس.

2- سلطة الدجاج والأفوكادو

وجدت إحدى دراسات التغذية أن تناول الأفوكادو خلال وجبة واحدة في اليوم لمدة 12 أسبوعا، يساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن، وهي الدهون التي يصعب استهدافها والمرتبطة بزيادة مخاطر المشكلات الصحية.

3 - الحمص المشوي

تحميص كمية من الحمص سيساعدك على الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن، ففي إحدى الدراسات، فقد الأشخاص الذين تناولوا الفاصوليا والبقوليات أربع مرات في الأسبوع 2.5 رطل أكثر خلال ثمانية أسابيع من أقرانهم الذين لا يأكلون البقوليات.

4 - التفاح

يعتبر مصدرا رئيسيا للألياف الغذائية المشبعة ومضادات الأكسدة التي قد يكون لها تأثيرات مضادة للسمنة، فيما تشير الدراسات إلى أنه من خلال تناول تفاحة يوميًا لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا، تساعد على فقدان الوزن.

5 - البيض المسلوق

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر غذائي مهم في برامج الحمية، وتظهر الدراسات أنه يمكن أن يعالج السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

6 - جبن القريش

وجد باحثو جامعة ولاية فلوريدا أن تناول 30 غرامًا من البروتين من الجبن القريش قبل النوم بحوالي 30 دقيقة له تأثير إيجابي على جودة العضلات والتمثيل الغذائي والصحة العامة.

7 - الزبادي قليل الدسم

يعتبر أكثر الوجبات الخفيفة الملائمة لفقدان الوزن، ويمكن إضافة بعض الفواكه كالتوت والفراولة ليصبح وجبة غنية.

8 - الجزر والخيار والكرفس والفلفل الأحمر

تعتبر الخضار مثل الجزر والفلفل الأحمر والكرفس غنية بالماء وقليلة السعرات الحرارية، كما تحتوي جميعها على ألياف تعزز الشعور بالشبع مما يجعلها عناصر مهمة فقدان الوزن.