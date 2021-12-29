انتبهوا.. أوميكرون مازال خطراً وهذه مميزاته

بعدما بات أسرع سلالات كورونا انتشاراً، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي تمثلها متحورة أوميكرون لا تزال "عالية جدا".

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وقالت في تحديثها الإسبوعي حول كوفيد-19، إن الخطورة المتعلقة بالمتحورة الجديدة والمثيرة للقلق أوميكرون تبقى بشكل عام عالية جدا.

كما أضافت أن الدلائل المتوافقة تظهر أن لمتحورة أوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان.

اللقاحات وجرعاتها

في حين تشير البيانات الأولية إلى أن المتحور أوميكرون شديد العدوى والذي أحدث تفشيات جديدة حول العالم منذ اكتشافه في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، أكثر مقاومة للقاحات من المتحوّرات السابقة.

بينما تزيد الجرعات المعززة مجددا مستوى الحماية، وتشدد منظمة الصحة على أنه بهدف التغلب على الوباء، يجب أن تبقى الأولوية هي إعطاء الجرعات الأولى للأشخاص المعرضين للخطر في كل أنحاء العالم.

تهديد حقيقي

جاء ذلك في وقت يمثل فيه متغير أوميكرون من فيروس كورونا، تهديدا حقيقيا للصحة العالمية، بعدما بات أسرع سلالات كورونا انتشاراً، كما أصبح الطفرة السائدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 زادت بوتيرة مرتفعة إذ تخطت 200 ألف إصابة جديدة يومياً، لتقترب بذلك من المستوى القياسي الذي سجلته البلاد في يناير الماضي.

ورسميا، أودى الوباء بحياة نحو 5.5 مليون شخص في كل أنحاء العالم، رغم أن العدد الفعلي يرجّح أن يكون أعلى بكثير، ومن شأن التردد في الحصول على اللقاح أن يزيد من الخسائر البشرية التي راحت ضحية الوباء.