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بينها مكافحة السمنة.. فوائد مذهلة للتعرض لأشعة الشمس

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التعرض لأشعة الشمس

بينها مكافحة السمنة.. فوائد مذهلة للتعرض لأشعة الشمس

دبي - العربية.نت

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في فصل الشتاء، يبحث الجميع عن أشعة الشمس للشعور بالدفء والانتعاش في ظل برودة الطقس وقصر فترة النهار في معظم دول العالم في هذا التوقيت.

إلى هذا، عرض موقع "الكونسلتو" تقريراً نقله موقع "سبوتنيك" يستعرض فوائد عدة صحية ونفسية للتعرض لأشعة الشمس.

فتمنح أشعة الشمس لجسم الإنسان 90% من احتياجاته اليومية من فيتامين د، وهو الفيتامين الذي يلعب دورا كبيرا في إبطاء ظهور أعراض الشيخوخة، كما يقي من العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة، ذلك لأنه يحارب الأمراض والعدوى، لذا يفضل التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة كل يوم.

كما يساعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس على إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يقلل من مخاطر التعرض للسمنة والسكري من النوع الثاني، حسبما كشف باحثون من جامعة إدنبرة في اسكتلندا.

وتلعب أيضا الأشعة دورا مشابها لمضادات الاكتئاب، وتفيد الدراسات بأن الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق.

للنوم نصيب آخر من أشعة الشمس، حيث يعمل التعرض لها في الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميا على تقليل إنتاج الميلاتونين بجسم الإنسان، وهو الهرمون الذي يسبب النعاس، وبالتالي عندما يحل الظلام يمكن للإنسان الاستمتاع بنوم هادئ.

كذلك، التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة مرتين يوميا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ويمكن التحقق من تأثير أشعة الشمس في هذا الصدد عن طريق قياس الضغط بعد ساعة من القيام بهذه الجلسة.

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