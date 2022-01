حيل ولا أبسط لخسارة الوزن.. أهمها النوم الجيد

يمثل إنقاص الوزن الزائد تحديا للعديد من الأشخاص، فمنهم من يتجه إلى تناول أنظمة غذائية صارمة بينما يلتزم البعض الآخر بالاشتراك في أندية رياضية.

ويوضح اختصاصيو الصحة أنه يمكن التخلص من بعض الكيلوغرامات المزعجة من خلال الالتزام بـ 8 نصائح بسيطة دون اللجوء إلى الأنظمة القاسية، بحسب ما نقله موقع Eat This Not That.

1- النوم الجيد

ليلة نوم جيدة بالنسبة لك تساعدك على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر وتحقيق التوازن بين الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية. بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعدك على الشعور بنشاط أكبر عند ممارسة الرياضة.

2- الاعتدال في الخيارات الصحية

كثير من الناس يكتسبون الوزن لأنهم يتقيدون بأنظمة صحية صارمة، بمجرد تناول بعض الأغذية غير موجودة في نظامهم الغذائي، لذلك ينصح بالاعتدال تجاه الخيارات الصحية.

3 - تناول البروتين مع كل وجبة

إضافة البروتين سيشعرك بالشبع مما يسهل عليك مقاومة الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون.

4 - خطط لوجباتك الخفيفة والحلويات

تناول بعض البدائل الصحية من الحلويات أو الفواكه كوجبة خفيفة.

5 - اهتم بصحة أمعائك

تناول الخضراوات والأطعمة المليئة بالألياف أو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك.

6 - ركز على جودة السعرات الحرارية

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل منتجات الألبان والبيض والتوفو والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون، فالبروتين يبقيك ممتلئا لفترة أطول ويساعدك على التحكم في الجوع. كما يستخدم الجسم المزيد الطاقة لهضمه.

7 - ركز على الألياف

تناول الفول والعدس والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات.

8 - تناول الطعام في الصباح والظهر وتجنبه في وقت متأخر