مفاجأة غير سارة عن أوميكرون.. أعراض جلدية

وسط طفرة في الإصابات يشهدها العالم من جراء أوميكرون ومتحوره، كشف علماء أوبئة بريطانيون مفاجأة غير سارة.

فقد أعلنوا أن المصابين بأوميكرون أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد.

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كما أكدوا أنه غالباً ما تشبه علامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، غير أن لها ميزات معينة، وفق تقرير منتدى الطب البريطاني.

6 رئيسية

إلى ذلك قاموا بتسمية 6 علامات رئيسية لأوميكرون، يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد.

وأوضحوا أن المرضى قد يعانون من "أصابع القدم القلبية"، حيث قد يتغير لون أقدامهم ويصبح أحمر أو أرجوانياً، وقد يشعر المصاب بالحكة أو الطفح الجلدي أيضاً.

كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون، بحسب العلماء، الذين لفتوا إلى أن القلق يظهر بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، مما يدل على وجود آفة في الجهاز التنفسي.

إضافة إلى ذلك، قد يصاب الشخص بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب. وفي حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص أيضاً علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.