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دراسة مدهشة.. إن أردت أن تنقص وزنك نم ساعة أكثر

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نوم ساعة اضافية يخفض الوزن

دراسة مدهشة.. إن أردت أن تنقص وزنك نم ساعة أكثر

دبي - العربية.نت

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كشفت دراسة حديثة مثيرة للدهشة، أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.

ووجد باحثون في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 6.5 ساعة في الليلة يفقدون 270 سعرة حرارية في المتوسط من سعراتهم اليومية، عندما ينامون 1.2 ساعة إضافية، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".

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فيما قد يؤدي هذا الانخفاض في السعرات الحرارية، لو استمر على مدار ثلاث سنوات، دون تغيير النظام الغذائي خلال النهار بحسب العلماء إلى فقدان الأشخاص لحوالي 12 كيلوغراما.

كما لاحظ أن بعض المشاركين في الدراسة استهلكوا 500 سعر حراري أقل يوميا بعد تحسين نومهم.

تعبيرية
تعبيرية

حرق سعرات حرارية

بدورها، قالت إسرا تاسالي، من مركز النوم بجامعة شيكاغو: "إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان وزن معتبر سريريا بمرور الوقت".

كما أشارت إلى أن "الكثير من الناس يعملون بجد من أجل إيجاد طرق لتقليل مدخولهم من السعرات الحرارية لفقدان الوزن، حسنا، بمجرد النوم أكثر، قد تتمكن من حرقها بشكل كبير".

يذكر أن الدراسة أجريت على 80 بالغا، تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 40 عاما، بمؤشر كتلة جسم يتراوح بين 25 و29.9، مما يعني أنهم يعانون من زيادة الوزن. ولم تطلب من المتطوعين تقييد وجباتهم الغذائية، أو تغيير روتينهم الرياضي.

يشار إلى أن تلك الدراسة اتي أجريت لم تكن مصممة للنظر في فقدان الوزن، لكن الباحثين لاحظوا انخفاضا في السعرات الحرارية في غضون أسبوعين، عندما غير المرضى أنماط نومهم.

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